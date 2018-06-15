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8 yıl aradan tekrar kazanmak istiyorlar. İşte, İspanya Milli Takımı’nın kadrosu!
2018 Dünya Kupası Grup B

8 yıl aradan tekrar kazanmak istiyorlar. İşte, İspanya Milli Takımı’nın kadrosu!

2010 Dünya Kupası'nda şampiyon olan İspanya, 2018 Dünya Kupası'nda B grubunda Portekiz, Fas ve İran ile mücadele edecek. İşte, İspanya Dünya Kupası kadrosu...

15 Haziran 2018 18:59

İspanya kısa zaman önce teknik direktör değişikliğine giderek Julen Lopetegui’in işine son verdi. İspanya’nın Dünya Kupası’nda teknik direktörlüğünü, Fernando Hierro yapacak. Futbolculuk dönemlerinde uzun yıllar Real Madrid forması giyen ve başarıdan başarıya koşan Hierro’nun Dünya Kupası’nda neler yapacağı merak ediliyor. 2018 Dünya Kupası'nda Portekiz, Fas ve İran’ın bulunduğu B Grubu’nda mücadele edecek İspanya’nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

İSPANYA DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleciler: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao)

Savunma: Jordi Alba (Barcelona), Nacho Monreal (Arsenal), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Nacho Fernandez (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Isco (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Münih), David Silva (Manchester City), Andres Iniesta (Barcelona), Saul Niguez (Atletico Madrid), Koke (Atletico Madrid)

Forvet: Marco Asensio (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo), Diego Costa (Atletico Madrid), Rodrigo Moreno (Valencia), Lucas Vazquez (Real Madrid)

Son güncelleme 18:59 | 15 Haziran 2018
dünya kupası ispanya
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