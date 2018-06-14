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UEFA’dan sevindirici haber
Futbol

UEFA’dan sevindirici haber

Trabzonspor'a UEFA’dan sevindirici haber geldi.

14 Haziran 2018 15:56

Trabzonspor’a UEFA’dan sevindirici haber geldi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada “Kulübümüz ile UEFA arasında daha önce imzalanmış olan uzlaşma sözleşmesi sürecimiz kısmen tamamlanmıştır. Sürece yönelik UEFA'nın ilgili kurullarıyla yaptığımız toplantılar ve sunumların yanı sıra mali verilerimizi gerekçelendirildiğimiz raporlarımızı değerlendiren UEFA kulübümüzün ceza kuruluna sevk edilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Son güncelleme 15:56 | 14 Haziran 2018
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