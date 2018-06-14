Rusya’da sakatlık şoku!

2018 Dünya Kupası’nın açılışında Suudi Arabistan ile karşılaşan Rusya, ilk maçta büyük bir şok yaşadı.

Mücadelenin 22. dakikası oynanırken gelişen Rusya hücumunda yıldız oyuncu Alan Dzagoev, bir anda kendisini yere bıraktı. Topun taca çıkmasının ardından sağlık görevlileri sahaya girdi. Ancak Alan Dzagoev oyuna daha fazla devam edemedi.

Sakatlanarak kenara gelen Alan Dzagoev yerine Rusya’da oyuna Cheryshev dahil oldu.

Rusya`da dev şölen başladı! İşte görkemli açılış... Beklenen gün geldi çattı... Rusya'da Dünya Kupası heyecanı resmen başladı. Açılış maçında Rusya ve Suudi Arabistan taraftarları renkli görüntüler oluşturdu. İlgili Haberi Oku