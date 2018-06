Rusya Suudi Arabistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası açılış maçı…

4 yıldır beklenen an geldi, Dünya Kupası Rusya Suudi Arabistan maçı ile başlıyor. Heyecanı tüm futbol severleri saran Rusya Suudi Arabistan maçında iki takımda kupaya 3 puanla başlamak istiyor. Ev sahibi Rusya, turnuvanın zayıf ekiplerinden biri olarak görülen Suudi Arabistan karşısında galibiyete ulaşarak iyi bir başlangıç yapmayı istiyor. Dünya Kupalarında varlık gösteremeyen Suudi Arabistan ise Rusya’da gidişatı tersine çevirmek istiyor. Peki tüm dünyanın başlama vuruşunu beklediği, Rusya Suudi Arabistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

RUSYA SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Rusya ile Suudi Arabistan karşılaşacak. Başkent Moskova’da bulunan Luzhniki Stadyumu’nda bugün TSİ 18.00’de oynanacak maçı Arjantin Futbol Federasyonu’ndan hakem Nestor Pitana yönetirken, yardımcılıklarını ise Hernan Maklana ve Juan Pablo Belatti yapacak. Rusya Suudi Arabistan maçı TRT 1’den canlı izlenebilecek.

DÜNYA KUPASI A GRUBUNDA KİMLER VAR?

Turnuvanın dikkat çeken grupları arasında yer alan A Grubu’nda ev sahibi Rusya ve Suudi Arabistan’ın yanı sıra Uruguay ve Mısır yer alıyor. Bu sezon Liverpool’da ortaya koyduğu performansla tüm dünyanın adından söz ettiği Mohamed Salah’ın Mısır ile turnuvada neler yapacağı merak ediliyor. Diğer yandan Uruguay ise Edison Cavani ve Luis Suarez gibi önemli silahları ile grubun favorisi olarak görülüyor.

