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Rusya Suudi Arabistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası açılış maçı…
2018 Dünya Kupası Grup A

Rusya Suudi Arabistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası açılış maçı…

Dünya Kupası perdelerini, Rusya Suudi Arabistan açılış maçı ile açıyor. Rusya Suudi Arabistan maçı başlamasına çok kısa süre kaldı. Peki tüm taraftarların sabırsızlıkla beklediği Rusya Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

14 Haziran 2018 14:07

4 yıldır beklenen an geldi, Dünya Kupası Rusya Suudi Arabistan maçı ile başlıyor. Heyecanı tüm futbol severleri saran Rusya Suudi Arabistan maçında iki takımda kupaya 3 puanla başlamak istiyor. Ev sahibi Rusya, turnuvanın zayıf ekiplerinden biri olarak görülen Suudi Arabistan karşısında galibiyete ulaşarak iyi bir başlangıç yapmayı istiyor. Dünya Kupalarında varlık gösteremeyen Suudi Arabistan ise Rusya’da gidişatı tersine çevirmek istiyor. Peki tüm dünyanın başlama vuruşunu beklediği, Rusya Suudi Arabistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

RUSYA SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Rusya ile Suudi Arabistan karşılaşacak. Başkent Moskova’da bulunan Luzhniki Stadyumu’nda bugün TSİ 18.00’de oynanacak maçı Arjantin Futbol Federasyonu’ndan hakem Nestor Pitana yönetirken, yardımcılıklarını ise Hernan Maklana ve Juan Pablo Belatti yapacak. Rusya Suudi Arabistan maçı TRT 1’den canlı izlenebilecek.

DÜNYA KUPASI A GRUBUNDA KİMLER VAR?

Turnuvanın dikkat çeken grupları arasında yer alan A Grubu’nda ev sahibi Rusya ve Suudi Arabistan’ın yanı sıra Uruguay ve Mısır yer alıyor. Bu sezon Liverpool’da ortaya koyduğu performansla tüm dünyanın adından söz ettiği Mohamed Salah’ın Mısır ile turnuvada neler yapacağı merak ediliyor. Diğer yandan Uruguay ise Edison Cavani ve Luis Suarez gibi önemli silahları ile grubun favorisi olarak görülüyor.

RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN FİFA SIRALAMASI

Suudi Arabistan ise dünya sıralamasında, 67. basamakta yer alıyor. Dünya Kupası’nın ev sahibi Rusya dünya sıralamasında 70. sırada bulunuyor.

RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN’DA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Rusya’nın kadrosunda daha çok Rusya Premier Ligi’nde forma giyen isimler yer alıyor. Takımın bu turnuvada gol yollarında en güvendiği ise Krasnodar formasını giyen Fedor Smolov olacak. Geçmiş yıllardaki iyi jenerasyonu olmayan Ruslar’da ayrıca Mario Fernandes, Alan Dzagoev ve Igor Akinfeev takımın en önemli isimleri olarak görülüyor.

Diğer yandan Suudi Arabistan kadrosunun tamamı Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden forma giyen isimlerden oluşuyor. Takımın öne çıkan isimleri ise Yasir Al Shahrani, Salman Al Faraj, Hussain Mogahwi ve Fahad Al Muwallad.

DÜNYA KUPASI’NDA VAR SİSTEMİ UYGULANACAK

Moskova'da 15 Temmuz'da oynanacak olan final karşılaşmasıyla sona erecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) kullanılacak. Dünya Kupası karşılaşmalarında VAR'ın karar verme yetkisi olmasa da yanlış futbolcuya kart gösterilmesi, tartışmalı gol pozisyonları, kırmızı kart ve penaltı kararları gibi kritik durumlarda hakeme yardımcı olabilecek.

Son güncelleme 17:16 | 14 Haziran 2018
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Rusya
Dünya Kupası 2018 Grup A 14.06.2018 - 18:00 Rotterdam Splatz
Suudi Arabistan