Rus bakandan kadınlara ‘cinsel ilişkiye girmeyin’ uyarısı

SKOR DIŞ HABERLER / Rusya’nın Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Komitesi Başkanı Tamara Pletnava, Dünya Kupası sırasında Rus kadınlarının yabancılarla cinsel ilişkiye girmemesi gerektiği konusunda açıklama yaptı.

70 yaşındaki Pletnava, başka ülkelere mensup kişilerle yapılacak evliliklerin sağlıklı olmadığını ve ileride yaşanabilecek ayrılıkların çocukları olumsuz şekilde etkilediğini dile getirdi.

Konu hakkında “Moskova Konuşuyor” adlı radyo programına açıklamalarda bulunan Pletnava, “Genç kadınlarımızla tanışıp çocuk yapıyorlar. Evlenip gitseler bile bir süre sonra çocuklarıyla birlikte ağlayarak geri dönüyorlar” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi birisi olmadığını dile getiren Pletnava, “İyi aile kuracak, birlikte yaşayacak, çocuk doğuracak ve eğitecek kişi Rus vatandaşı olmalı. 1980 Olimpiyatları sonrasında çok sayıda bekar Rus anne vardı. Bu çocuklar Sovyet döneminde bile acı çekti. Onların acı çekmesini istemiyorum” şeklinde konuştu.

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