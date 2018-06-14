Son Dakika: Akşener canlı yayında soruları yanıtlıyor!
SON DAKİKA | Oğuzhan Özyakup imzayı attı!
Beşiktaş

SON DAKİKA | Oğuzhan Özyakup imzayı attı!

Beşiktaş'ta sözleşmesi bu sezon sonu sona eren Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesi 2022'ye kadar uzatıldı.

14 Haziran 2018 18:27

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sisteminde yer alan bilgiye göre, bu sezon sonu itibarıyla siyah beyazlı kulüp ile sözleşmesi sona eren milli futbolcunun 31 Mayıs 2022 tarihinde sonlanacak yeni bir sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Oğuzhan Özyakup geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkarken, 8 asist üretti.

13 Haziran 2018 Fikret Orman: `Oğuzhan Özyakup`la sözleşme imzaladık` Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Oğuzhan Özyakup ile sözleşme imzaladıklarını açıklayan Orman, Manuel Fernandes'in Beşiktaş gelmek istediğini ifade etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:37 | 14 Haziran 2018
beşiktaş Oğuzhan Özyakup transfer
GÜNÜN MAÇLARI
Rusya
Bugün - 18:00
5
-
0
Suudi Arabistan
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
1 1 3
2 Mısır
0 0 0
3 Uruguay
0 0 0
4 Suudi Arabistan
1 0 0
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Rusya
Dünya Kupası 2018 Grup A 14.06.2018 - 18:00 Rotterdam Splatz
Suudi Arabistan