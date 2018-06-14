SON DAKİKA | Oğuzhan Özyakup imzayı attı!

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sisteminde yer alan bilgiye göre, bu sezon sonu itibarıyla siyah beyazlı kulüp ile sözleşmesi sona eren milli futbolcunun 31 Mayıs 2022 tarihinde sonlanacak yeni bir sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Oğuzhan Özyakup geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkarken, 8 asist üretti.

Fikret Orman: `Oğuzhan Özyakup`la sözleşme imzaladık` Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Oğuzhan Özyakup ile sözleşme imzaladıklarını açıklayan Orman, Manuel Fernandes'in Beşiktaş gelmek istediğini ifade etti. İlgili Haberi Oku