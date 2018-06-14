Mısır ile Uruguay ilk kez resmi maçta karşılaşacak

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda A Grubu’nda mücadele eden Mısır ile Uruguay, yarın tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.

Ekaterinburg’daki 35 bin kişi kapasiteli Ekaterinburg Arena’da oynanacak mücadele TSİ 15.00’te başlayacak.

Daha önce resmi bir maçta karşı karşıya gelmeyen iki ülke A milli futbol takımlarının yaptığı tek özel karşılaşmayı Uruguay kazandı.

Mısır ile Uruguay, 16 Ağustos 2006’da İskenderiye’de özel maçta karşılaştı. Güney Amerika ekibi, bu karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Uruguay’a bu karşılaşmada galibiyeti getiren golleri, 67. dakikada Diego Godin ve 77. dakikada uzun bir süre Türkiye’de de forma giyen El Saka kendi kalesine attı.

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URUGUAY 52. MAÇINA ÇIKACAK

Dünya kupalarının en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele edecek.

Dünya Kupası’nı ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya’da düzenlenen 1950’de iki kez kazanan Uruguay, toplam 51 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 20’sini kazanan Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 defa da sahadan yenik ayrıldı. Güney Amerika ekibi, 80 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü.

MISIR 28 YIL SONRA DÜNYA KUPASI’NDA

Mısır ise Rusya’nın ev sahipliği yaptığı organizasyona katılma hakkını elde ederek 28 yıllık özlemini sona erdirdi.

İkinci kez Dünya Kupası’nda yer alan Arap temsilcisi, daha önce oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 3 gol atan Mısır, kalesinde ise 6 gol gördü.

Uruguay, FIFA dünya sıralamasında 17. basamakta bulunurken, Mısır ise 46. sırada yer alıyor.

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