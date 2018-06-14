MAÇ ÖZETİ: Rusya Suudi Arabistan özet izle! Rusya Arabistan 5-0

Yıllardır heyecanla beklenen Dünya Kupası Rusya Suudi Arabistan maçı ile başladı. Ev sahibi Rusya seyirci avantajı ile çıktığı maçta rakibi Suudi Arabistan’ı 3-0 yendi. Durgun ama mücadeleci başlayan maçta Rusya 12.dakikada Gazinskiy’nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 42.dakikada Cheryshev farkı 2’ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 72.dakika oyuna girer girmez Dzyuba durumu 3-0 yaptı. 90+1′ Cheryshev durumu 4-0’a taşıdı. Maç bitti derken sahneye 90+5′ de Golovin çıktı ve maçın sonucunu belirledi. Mücadelenin hiç eksilmediği karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler maçın sona ermesinin ardından “Rusya Suudi Arabistan özeti” aramaları ile yapmaya başladı. Maç özeti ve önemleri anlarının yer aldığı karşılaşmanın geniş özetini yüklendiği andan itibaren aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz…

RUSYA SUUDİ ARABİSTAN ÖZETİ İZLE

RUSYA SUUDİ ARABİSTAN İLK 11

RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Dzagoev, Golovin, Smolov.

SUUDİ ARABİSTAN: Almuaiouf, Osama Hawsawi, Omar Hawsawi, Alburayk, Alshahrani, Alfaraj, Alshehri, Otayf, Aljassam, Aldawsari, Alsahlawi.