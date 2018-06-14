İran Milli Takımı’nda krampon krizi! Nike’tan açıklama…

SKOR DIŞ HABERLER / Amerika’nın ünlü spor giyim markası olan Nike, ABD’nin İran’a uyguladığı ambargolar nedeniyle Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Güneybatı Asya ülkesine krampon vermeyi durdurduğunu açıkladı.

Alınan bu karar sonrasında FIFA’ya başvuran İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz’un futbolcularına yardımcı olunmasını istediği öğrenildi. Konu hakkında açıklama yapan Queiroz, “Oyuncular kramponlarına alışırlar. Bunu maçlardan bir hafta önce değiştirmek çok yanlış. Biz sadece teknik adam ve futbolcularız. FIFA’dan bize yardımcı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Nike’tan yapılan açıklamada, “ABD ambargoları nedeniyle Nike bir Amerikan şirketi olarak İranlı futbolculara krampon veremez” ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geride bıraktığımız ay İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldı ve bazı büyük şirketler İran’daki faaliyetlerini askıya alacaklarını duyurdu.

İRAN HALKINDAN SOSYAL MEDYADA TEPKİ

ABD Adalet Bakanlığı’nın kurallarına göre ekonomik ambargoları ihlal eden şirketlere ağır para cezaları veriliyor. Öte yandan yaşanan bu gelişmelerin üzerine İranlılar Twitter’da başlattıkları “No to Nike” (Nike’a hayır) etiketiyle alınan karara tepkilerini dile getirdi.

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