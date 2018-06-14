Galatasaray’dan ayrıldı, Boluspor ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 2 dış 1 iç transfer yapan kırmızı-beyazlı kulüp, Galatasaray’ın 28 yaşındaki oyuncusu Umut Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anderlecht takımının altyapısında ve Hollanda‘nın ikinci lig ekiplerinden MVV Maastricht takımında da forma giyen genç oyuncu ile yeni sezon kamp döneminde imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim önderliğinde... Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, doğru bildikleri yolda Galatasaray'ın menfaatlerini önde tutarak ilerlemeye devam edeceklerini söyleyerek, “Teknik direktörümüz Fatih Terim önderliğinde ulaştığı 21. lig şampiyonluğu bu camianın birlik olduğunda neleri başarabileceğine dair bir mihenk taşıydı. Galatasaraylıları, diğer kulüplerden ayıran bu niteliklerle yine başaracağız, yine kazanacağız. Çünkü biz Galatasaray'ız” dedi. İlgili Haberi Oku