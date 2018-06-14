Fenerbahçe’de Comolli, Claude Puel’i istiyor! Claude Puel kimdir?

Ali Koç’un başkan olmasının ardından futbol direktör olarak takımın başına getirdiği Damien Comolli teknik direktör arayışlarını devam ettiren. Hafta boyunca birçok transfer dedikodusunun yaşandığı Fenerbahçe’de Claude Puel’in de adı geçiyor. Leicester City’den ayrılması an meselesi olan Claude Puel ile Comolli’nin şu sıralar Fransa’da görüşme yaptığı iddia ediliyor. Peki, Claude Puel kimdir? İşte, Claude Puel kariyeri ve merak edilenler…
CLAUDE PUEL KİMDİR?
Claude Puel (2 Eylül 1961, Castres) Fransız teknik direktör, eski futbolcudur. Geçtiğimiz sezonu Leicester City’de tamamlayan Puel, kariyerinde Monaco, Lille, Nice ve Southampton’da görev almıştı.
Son güncelleme 20:46 | 14 Haziran 2018
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