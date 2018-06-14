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Fenerbahçe’de Comolli, Claude Puel’i istiyor! Claude Puel kimdir?
Futbol

Fenerbahçe’de Comolli, Claude Puel’i istiyor! Claude Puel kimdir?

Teknik direktör arayışı süren Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin takımın başına geçirmek istediği isimler arasında Leicester City'nin başında olan Claude Puel de olduğu öğrenildi.

14 Haziran 2018 20:46

Ali Koç’un başkan olmasının ardından futbol direktör olarak takımın başına getirdiği Damien Comolli teknik direktör arayışlarını devam ettiren. Hafta boyunca birçok transfer dedikodusunun yaşandığı Fenerbahçe’de Claude Puel’in de adı geçiyor. Leicester City’den ayrılması an meselesi olan Claude Puel ile Comolli’nin şu sıralar Fransa’da görüşme yaptığı iddia ediliyor. Peki, Claude Puel kimdir? İşte, Claude Puel kariyeri ve merak edilenler…

CLAUDE PUEL KİMDİR?

Claude Puel (2 Eylül 1961, Castres) Fransız teknik direktör, eski futbolcudur. Geçtiğimiz sezonu Leicester City’de tamamlayan Puel, kariyerinde Monaco, Lille, Nice ve Southampton’da görev almıştı.

Son güncelleme 20:46 | 14 Haziran 2018
claude puel
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