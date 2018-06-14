Fenerbahçe taraftarından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’na büyük tepki

Tahincioğlu Basketbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Doğuş’a kupasını vermek için sahaya gelen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, sarı lacivertli taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı.

Play-off final serisi beşinci maçında TOFAŞ’ı 94-64 yenen Fenerbahçe Doğuş, üst üste 3, toplamda ise 9. kez şampiyonluk sevinci yaşamayı başarırken kupa seremoni öncesinde salonda gergin bir hava vardı.

Serinin bir önceki maçında tribünlerin söylediği İzmir Marşı’na eşlik etmediği için tepkileri üzerine çeken federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyon Fenerbahçe’ye kupasını vermek için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda parkeye indi.

Hidayet Türkoğlu`na İzmir Marşı tepkisi! Bursa'da oynanan TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş maçında her iki takım taraftarları birlikte İzmir Marşı okudu. Salonun adeta inlediği anlarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünlere alkışla katıldı. Bu esnada Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun İzmir Marşı'na eşlik etmemesi tepki çekti. İlgili Haberi Oku

Ancak bu sırada Fenerbahçeli taraftarların yuhalamalarına maruz kalan Türkoğlu, tepkiler karşısında sessiz kalırken tribünlerden “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığını da yapan Hidayet Türkoğlu’na bu görev için 60 bin TL maaş, özel araç ve koruma tahsis edilmişti.

İşte maçtan sonra yaşanan o anlar;

TBF Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Doğuş’un şampiyonluk kupasını vereceği sırada tribünlerin protestosuyla karşılaştı. Taraftarlar Türkoğlu’nu yuhaladı ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratı yaptı. https://t.co/4OLOA8V2iy pic.twitter.com/cUuVzK6LEc — SKOR (@SozcuSkor) 14 Haziran 2018

Şampiyon Fenerbahçe Doğuş! Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play - Off final serisinde Tofaş'ı 94-64 yenen Fenerbahçe Doğuş, seride 4-1 üstünlük sağlayarak, üst üste 3, toplamda ise 9. kez şampiyon oldu. İlgili Haberi Oku