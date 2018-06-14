Fas ve İran tarihlerinde ilk kez karşılaşacak!

Rusya’nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda yer alan Fas ile İran, tarihlerinde ilk kez yarın karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı.

B Grubu’nun ilk karşılaşması olan Fas-İran mücadelesi, Saint Petersburg Stadı’nda oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak.

Fas ve İran’ın yer aldığı B Grubu’nda son Avrupa şampiyonu Portekiz ve 2010 Dünya Kupası’nın şampiyonu İspanya da yer alıyor.

İKİ TAKIM DA 5. KEZ DÜNYA KUPASI’NDA

Fas ve İran’ın Dünya Kupası’na katılma sayılarında eşitlik bulunuyor. İki takım da daha önce 4 kez Dünya Kupası’na katılma başarısını gösterdi.

Beşinci kez finallerde yer alan iki takım, geçmişte yalnızca Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 1998 Dünya Kupası’na birlikte katılmıştı. Farklı gruplarda yer alan Fas ve İran, söz konusu turnuvada gruptan çıkmayı başaramamıştı.

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FAS SON 16 TURUNU GÖRDÜ

Fas ve İran’ın Dünya Kupası geçmişlerine bakıldığında büyük başarıları görülmüyor.

Afrika elemelerinden gelen Fas, tarihinde yalnızca 1986’da Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda grup aşamasını geçmişti. İngiltere, Portekiz ve Polonya’nın bulunduğu F Grubu’nu 4 puanla lider bitiren Fas, son 16 turunda ise o turnuvada finale yükselen Batı Almanya’ya 1-0 yenilerek elenmişti.

İran ise daha önce 4 kez yer aldığı grup aşamasından çıkmayı başaramadı.

FAS 13, İRAN 12 MAÇA ÇIKTI

İki takımın Dünya Kupası’nda oynadığı maçlara bakıldığında ise Fas 13, İran 12 kez sahaya çıktı.

Fas oynadığı 13 maçın 2’sini kazanırken, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Arap ekibi, 12 gol atarken kalesinde de 18 gol gördü.

İran ise sahaya çıktığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Asya temsilcisi, bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 22 gole engel olamadı.

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