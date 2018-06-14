Dünya Kupası’nı kim kazanır? Dünya Kupası İddaa oranları…
Dünya Kupası heyecanı başlamasıyla birlikte İddia oranları belli oldu. 2018 Dünya Kupası için birçok takım şampiyonluk favorisi olarak gösterilirken en düşük oran 4.50'ye kadar çıktı. İşte meraklıları için, 2018 Dünya Kupası iddia oranları...
Rusya'da gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası başlamasıyla birlikte şampiyonluk oranları belli oldu. Futbol severlerin merakla beklediği oranlarda Brezilya, Almanya, İspanya gibi takımda favoriliğini devam ettiriyor. İşte, İddaa oynayacaklar için Dünya Kupası'nı müzelerine götürme oranları…
2018 DÜNYA KUPASI İDDAA ORANLARI
S.ARABİSTAN: 1000.00
PANAMA: 1000.00
TUNUS: 700.00
G.KORE: 700.00
İRAN: 500.00
KOSTA RİKA: 500.00
FAS: 300.00
AVUSTRALYA: 300.00
JAPONYA: 300.00
SIRBİSTAN: 150.00
PERU: 150.00
NİJERYA: 150.00
İZLANDA: 150.00
İSVEÇ: 150.00
SENEGAL: 150.00
MISIR: 150.00
MEKSİKA: 100.00
DANİMARKA: 100.00
İSVİÇRE: 100.00
POLONYA: 35.00
RUSYA: 35.00
HIRVATİSTAN: 25.00
KOLOMBİYA: 35.00
URUGUAY: 22.00
PORTEKİZ: 22.00
İNGİLTERE: 15.00
BELÇİKA: 10.00
ARJANTİN: 9.00
İSPANYA: 6.50
FRANSA: 6.00
BREZİLYA: 4.50
ALMANYA: 5.00