Dünya Kupası’nı kim kazanır? Dünya Kupası İddaa oranları…

Rusya'da gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası başlamasıyla birlikte şampiyonluk oranları belli oldu. Futbol severlerin merakla beklediği oranlarda Brezilya, Almanya, İspanya gibi takımda favoriliğini devam ettiriyor. İşte, İddaa oynayacaklar için Dünya Kupası'nı müzelerine götürme oranları…

2018 DÜNYA KUPASI İDDAA ORANLARI

S.ARABİSTAN: 1000.00

PANAMA: 1000.00

TUNUS: 700.00

G.KORE: 700.00

İRAN: 500.00

KOSTA RİKA: 500.00

FAS: 300.00

AVUSTRALYA: 300.00

JAPONYA: 300.00

SIRBİSTAN: 150.00

PERU: 150.00

NİJERYA: 150.00

İZLANDA: 150.00

İSVEÇ: 150.00

SENEGAL: 150.00

MISIR: 150.00

MEKSİKA: 100.00

DANİMARKA: 100.00

İSVİÇRE: 100.00

POLONYA: 35.00

RUSYA: 35.00

HIRVATİSTAN: 25.00

KOLOMBİYA: 35.00

URUGUAY: 22.00

PORTEKİZ: 22.00

İNGİLTERE: 15.00

BELÇİKA: 10.00

ARJANTİN: 9.00

İSPANYA: 6.50

FRANSA: 6.00

BREZİLYA: 4.50

ALMANYA: 5.00