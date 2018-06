Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2018 Dünya Kupası grupları ve Dünya Kupası’nda yer alan ülkeler

Dünya Kupası Rusya Suudi Arabistan maçı ile başlayacak ve futbol severlere 1 ay boyunca futbol ziyafeti yaşatacak. Taraftarlar heyecanla bekledikleri Dünya Kupası ne zaman başlayacak ve Dünya Kupası gruplarını merak ediyor. İşte Dünya Kupası’na dair araştırılan detaylar…

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 Dünya Kupası grup maçları, bugün (14 Haziran) tarihinde başlayacak, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00’da gerçekleştirilecek.

In Russia for the #WorldCup?

With @welcome_2018, we can help you travel through the country and the Host Cities!

More info: https://t.co/dAObN11OwL pic.twitter.com/l8zus9fmC6

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 14 Haziran 2018