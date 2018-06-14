Son Dakika: Uzun bir süredir tedavi gören Deniz Baykal’dan ilk fotoğraf
Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2018 Dünya Kupası grupları ve Dünya Kupası’nda yer alan ülkeler
2018 Dünya Kupası Diğer Haberler

Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2018 Dünya Kupası grupları ve Dünya Kupası’nda yer alan ülkeler

Bütün dünya nefesleri tuttu Dünya Kupası başlama vuruşunu bekliyor. 32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası'nda hangi ülkeler var merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise, Dünya Kupası grupları... İşte, Dünya Kupası hakkında merak edilenler...

14 Haziran 2018 15:08

Dünya Kupası Rusya Suudi Arabistan maçı ile başlayacak ve futbol severlere 1 ay boyunca futbol ziyafeti yaşatacak. Taraftarlar heyecanla bekledikleri Dünya Kupası ne zaman başlayacak ve Dünya Kupası gruplarını merak ediyor. İşte Dünya Kupası’na dair araştırılan detaylar…

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 Dünya Kupası grup maçları, bugün (14 Haziran) tarihinde başlayacak, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00’da gerçekleştirilecek.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI NASIL OLUŞACAK?

A GRUBU: Rusya,Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan

B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas

C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya

D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya

E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti

G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama

H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya

Son güncelleme 15:08 | 14 Haziran 2018
dünya kupası dünya kupası grupları
GÜNÜN MAÇLARI
Rusya
Bugün - 18:00
0
-
0
Suudi Arabistan
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
0 0 0
2 Suudi Arabistan
0 0 0
3 Mısır
0 0 0
4 Uruguay
0 0 0
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Rusya
Dünya Kupası 2018 Grup A 14.06.2018 - 18:00 Rotterdam Splatz
Suudi Arabistan