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Dünya Kupası ilk maçında TRT spikerine tepki yağdı!
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Dünya Kupası ilk maçında TRT spikerine tepki yağdı!

2018 Dünya Kupası'nda Rusya Suudi Arabistan açılış maçını ekranlara getiren TRT'de spiker Erdoğan Arıkan'ın karşılaşma öncesi yaptığı yoruma sosyal medyadan çığ gibi tepki yağdı.

14 Haziran 2018 19:09

2018 Dünya Kupası heyecanı Rusya-Suudi Arabistan karşılaşması ile başladı…

İlk yarısı 2-0 Rusya’nın üstünlüğü ile sona eren karşılaşmaya TRT spikeri Erdoğan Arıkan damga vurdu. Saat 18.00’de başlayan mücadele öncesi sahadaki top toplayıcıların kız olması sebebiyle topu oyuna geç sokabileceklerini ve anlayışlı olmak gerektiğini söyleyen Arıkan’a sosyal medyada tepki yağdı.

”Bu maçın şöyle bir özelliği var top toplayıcıların tamamı kız ve zaman zaman hata yapmaları normal” diyen Erdoğan Arıkan’a cinsiyetçi ayrım yapması sebebiyle twitter üzerinden yüzlerce yorum yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları…

Son güncelleme 19:17 | 14 Haziran 2018
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