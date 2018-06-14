Dünya Kupası ilk maçında TRT spikerine tepki yağdı!

2018 Dünya Kupası heyecanı Rusya-Suudi Arabistan karşılaşması ile başladı…

İlk yarısı 2-0 Rusya’nın üstünlüğü ile sona eren karşılaşmaya TRT spikeri Erdoğan Arıkan damga vurdu. Saat 18.00’de başlayan mücadele öncesi sahadaki top toplayıcıların kız olması sebebiyle topu oyuna geç sokabileceklerini ve anlayışlı olmak gerektiğini söyleyen Arıkan’a sosyal medyada tepki yağdı.

”Bu maçın şöyle bir özelliği var top toplayıcıların tamamı kız ve zaman zaman hata yapmaları normal” diyen Erdoğan Arıkan’a cinsiyetçi ayrım yapması sebebiyle twitter üzerinden yüzlerce yorum yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları…

Erdoğan Arıkan son derece başarısız maç anlatımının yanına bir de cinsiyetçi yorum ekledi. Top toplayıcılar cinsiyetleri gereği yavaş kalabilir, hata yapabilirlermiş. — Sercan Yazgan (@hsyazgan) 14 Haziran 2018

Dünya kupası gibi bir organizasyonun ilk maçını Erdoğan Arıkan anlatıyor ve kurduğu cümle şu: “Bu maçın şöyle bir özelliği var top toplayıcıların tamamı KIZ ve zaman zaman HATA YAPMALARI NORMAL” — Öyküm (@meafabulaa) 14 Haziran 2018

Top toplayıcı erkekler de hata yapıyor, sevgili TRT spikeri… — uğur gürses (@ugurses) 14 Haziran 2018

“Top toplayıcı kızların hata yapması normal” diyerek maç anlatmak… Erdoğan Arıkan vallahi pes! Pele de 1958'de oynamıştı, 1950'de değil. Maç başında onu karıştırdığında yok artık demiştim, şimdi pes! — Ali Murat Hamarat (@Alimhamarat) 14 Haziran 2018