Dünya Kupası başlıyor! 2018 Dünya Kupası maç programı

4 yıldır beklenen an geldi. Dünya Kupası’nda 32 takım hedefe kitlenerek şampiyon olmak için mücadele edecek. ilyarlarca kişi tarafından izlenmesi beklenen turnuva 14 Haziran’da başlayacak ve 1 ay sürecek. Peki, Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edenler için, Dünya Kupası maç programı ve Dünya Kupasının yayınlanacağı kanallar…

DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ VE MAÇLARI YAYINLAYACAK KANALLAR

14 Haziran Perşembe

A Grubu

18:00 Rusya – Suudi Arabistan: TRT1, TRT4K

15 Haziran Cuma

A Grubu

15:00 Mısır – Uruguay: TRT1, TRT4K

B Grubu

18:00 Fas – İran: TRT1, TRT4K

B Grubu

21:00 Portekiz – İspanya: TRT1, TRT4K

16 Haziran Cumartesi

C Grubu

13:00 Fransa – Avustralya: TRT1, TRT4K

D Grubu

16:00 Arjantin – İzlanda: TRT1, TRT4K

C Grubu

19:00 Peru – Danimarka: TRT1, TRT4K

D Grubu

22:00 Hırvatistan – Nijerya: TRT1, TRT4K

17 Haziran Pazar

E Grubu

15:00 Kosta Rika – Sırbistan: TRT1, TRT4K

F Grubu

18:00 Almanya – Meksika: TRT1, TRT4K

E Grubu

21:00 Brezilya – İsviçre: TRT1, TRT4K

18 Haziran Pazartesi

F Grubu

15:00 İsveç – Güney Kore: TRT1, TRT4K

G Grubu

18:00 Belçika – Panama: TRT1, TRT4K

G Grubu

21:00 Tunus – İngiltere: TRT1, TRT4K

19 Haziran Salı

H Grubu

15:00 Kolombiya – Japonya: TRT1, TRT4K

H Grubu

18:00 Polonya – Senegal: TRT1, TRT4K

A Grubu

21:00 Rusya – Mısır: TRT1, TRT4K

20 Haziran Çarşamba

B Grubu

15:00 Portekiz – Fas: TRT1, TRT4K

A Grubu

18:00 Uruguay – Suudi Arabistan: TRT1, TRT4K

B Grubu

21:00 İran – İspanya: TRT1, TRT4K

21 Haziran Perşembe

C Grubu

15: 00 Danimarka – Avustralya: TRT1, TRT4K

C Grubu

18:00 Fransa – Peru: TRT1, TRT4K

D Grubu

21:00 Arjantin – Hırvatistan :TRT1, TRT4K

22 Haziran Cuma

E Grubu

15:00 Brezilya – Kosta Rika TRT1, TRT4K

D Grubu

18: 00 Nijerya – İzlanda TRT1, TRT4K

E Grubu

21:00 Sırbistan – İsviçre: TRT1, TRT4K

23 Haziran Cumartesi

G Grubu

15:00 Belçika – Tunus: TRT1, TRT4K

F Grubu

18:00 Güney Kore – Meksika: TRT1, TRT4K

F Grubu

21:00 Almanya – İsveç: TRT1, TRT4K

24 Haziran Pazar

G Grubu

15:00 İngiltere – Panama: TRT1, TRT4K

H Grubu

18:00 Japonya – Senegal: TRT1, TRT4K

H Grubu

21:00 Polonya – Kolombiya: TRT1, TRT4K

25 Haziran Pazartesi

A Grubu

17:00 Suudi Arabistan – Mısır: TRTSPOR

A Grubu

17:00 Uruguay – Rusya: TRT1, TRT4K

B Grubu

21:00 İran – Portekiz: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

B Grubu

21:00 İspanya – Fas: TRT1 ve TRT4K

26 Haziran Salı

C Grubu

17:00 Avustralya – Peru: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

C Grubu

17:00 Danimarka – Fransa: TRT1, TRT4K

D Grubu

21:00 Nijerya – Arjantin: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

D Grubu

21:00 İzlanda – Hırvatistan: TRT1, TRT4K

27 Haziran Çarşamba

F Grubu

17:00 Güney Kore – Almanya: TRT1, TRT4K

F Grubu

17:00 Meksika – İsveç: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

E Grubu

21:00: İsviçre – Kosta Rika: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

E Grubu

21:00 Sırbistan – Brezilya: TRT1, TRT4K

28 Haziran Perşembe

H Grubu

17:00 Senegal – Kolombiya: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

H Grubu

17:00 Japonya – Polonya: TRT1, TRT4K

G Grubu21:00 İngiltere – Belçika: TRT1, TRT4K

G Grubu

21:00 Panama – Tunus: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

2018 DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nın yayıncısı henüz resmi olarak belli değil. Dünya Kupası geçtiğimiz senelerde TRT ekranlarından yayınlanıyordu. Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın da TRT ekranlarından yayınlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.