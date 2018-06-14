Dünya Kupası A Grubu | Açılış maçı öncesi son analizler

Dünya Kupası heyecanı ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan’ı bir araya getiren karşılaşma ile başlıyor. Saat 18.00’de başlayacak olan açılış maçı öncesi karşılaşmayı ve iki takımın Uruguay ve Mısır’la mücadele vereceği A Grubu’nu Metin Aktaşoğlu ve Tonguç Orözü genel hatlarıyla değerlendirdi.

15 Temmuz’da final maçıyla sona erecek olan futbol şöleni boyunca maç olan her gün, SKOR ve SÖZCÜ’nün Facebook sayfası üzerinden canlı yayınlarla sporseverlerle bir araya geleceğiz ve turnuvanın heyecanını analizler, yorumlar ve sorularınızla birlikte yaşayacağız!

Dünya Kupası A Grubu Analizi | Uruguay ve diğerleri! Bir de Salah… Rusya'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda heyecan A Grubu maçlarıyla başlayacak. Ev sahibi Rusya; Uruguay, Suudi Arabistan ve Mısır'la bir üst tura çıkma mücadelesi verirken tam bir turnuva takımı kimliğindeki Uruguay net favori olarak göze çarpıyor. Salah ve Mısır'ın ise ev sahibi Rusya ile ikincilik mücadelesi vermesi bekleniyor. Suudi Arabistan ise averaj takımından fazlasını olduğunu göstermenin peşinde... İşte A Grubu! İlgili Haberi Oku