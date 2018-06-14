CANLI YAYIN: Rusya Suudi Arabistan maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın

Rusya Suudi Arabistan Dünya Kupası açılış maçında ilk gol Rusya’dan geldi. Ev sahibi ekibinin golünü 12. dakikada Gazinsky attı, 43. dakikada sahneye Cheryshev çıktı durumu 2-0 yaptı. Bu yıl Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası, Rusya Suudi Arabistan maçı ile başlıyor. Dünya Kupası açılış maçını izlemek isteyen taraftarlar ‘Rusya Suudi Arabistan maçı canlı izle' aramaları yaparak Google üzerinden maçın canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizden TRT canlı yayın izleme linkine ve Rusya Suudi Arabistan canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Neredeyse tüm dünyada canlı yayınlanacak Rusya Suudi Arabistan açılış maçını şifresiz canlı yayınlayan TRT1 yayın akışı da haberimizin içerisinde yer alıyor. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar Rusya Suudi Arabistan maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İşte, Dünya Kupası açılış maçını şifresiz izleme yolu ve Rusya Arabistan maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

RUSYA SUUDİ ARABİSTAN CANLI İZLE

RUSYA SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Rusya ile Suudi Arabistan karşılaşacak. Başkent Moskova'da bulunan Luzhniki Stadyumu'nda bugün TSİ 18.00'de oynanacak maçı Arjantin Futbol Federasyonu'ndan hakem Nestor Pitana yönetirken, yardımcılıklarını ise Hernan Maklana ve Juan Pablo Belatti yapacak. Rusya Suudi Arabistan maçı TRT 1'den canlı izlenebilecek.

RUSYA SUUDİ ARABİSTAN İLK 11

RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Dzagoev, Golovin, Smolov.

SUUDİ ARABİSTAN: Almuaiouf, Osama Hawsawi, Omar Hawsawi, Alburayk, Alshahrani, Alfaraj, Alshehri, Otayf, Aljassam, Aldawsari, Alsahlawi.

DÜNYA KUPASI A GRUBUNDA KİMLER VAR?

Turnuvanın dikkat çeken grupları arasında yer alan A Grubu'nda ev sahibi Rusya ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Uruguay ve Mısır yer alıyor. Bu sezon Liverpool'da ortaya koyduğu performansla tüm dünyanın adından söz ettiği Mohamed Salah'ın Mısır ile turnuvada neler yapacağı merak ediliyor. Diğer yandan Uruguay ise Edison Cavani ve Luis Suarez gibi önemli silahları ile grubun favorisi olarak görülüyor.

RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN FİFA SIRALAMASI

Suudi Arabistan ise dünya sıralamasında, 67. basamakta yer alıyor. Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya dünya sıralamasında 70. sırada bulunuyor.

RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN'DA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Rusya'nın kadrosunda daha çok Rusya Premier Ligi'nde forma giyen isimler yer alıyor. Takımın bu turnuvada gol yollarında en güvendiği ise Krasnodar formasını giyen Fedor Smolov olacak. Geçmiş yıllardaki iyi jenerasyonu olmayan Ruslar'da ayrıca Mario Fernandes, Alan Dzagoev ve Igor Akinfeev takımın en önemli isimleri olarak görülüyor.

Diğer yandan Suudi Arabistan kadrosunun tamamı Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden forma giyen isimlerden oluşuyor. Takımın öne çıkan isimleri ise Yasir Al Shahrani, Salman Al Faraj, Hussain Mogahwi ve Fahad Al Muwallad.