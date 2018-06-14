Maç sonucu | Rusya Suudi Arabistan 5-0

Dünya Kupası’nda perde Rusya-Suudi Arabistan karşılaşmasıyla açıldı… Luzhniki Stadyumu’ndaki ilk mücadelede ev sahibi Rusya Suudi Arabistan’ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 12.dakikada Gazinskiy'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçen ev sahibi ülke 42’de Cheryshev ile farkı 2’ye çıkardı.

Dünya Kupası ilk maçında TRT spikerine tepki yağdı! 2018 Dünya Kupası'nda Rusya Suudi Arabistan açılış maçını ekranlara getiren TRT'de spiker Erdoğan Arıkan'ın karşılaşma öncesi yaptığı yoruma sosyal medyadan çığ gibi tepki yağdı. İlgili Haberi Oku

Suudi Arabistan’ın zayıf savunmasında çok net pozisyonlar bulan Ruslar 72.dakikada Dzyuba ile durumu 3-0’a getirdi. Maçta uzatma dakikaları oynanırken sahneye çıkan Cheryshev attığı müthiş golle farkı 4’e çıkardı. Tam maç bitti derken günün tartışmasız yıldızı olan Golovin frikikten attığı golle son sözü söyledi: 5-0.

A grubunda ilk 3 puanını hanesine yazdıran Rusya bir sonraki maçını 19 Haziran’da Mısır’la saat 21.00’de oynayacak. Suudi Arabistan ise 20 Haziran’da Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası A Grubu | Açılış maçı öncesi son analizler Dünya Kupası, Rusya ile Suudi Arabistan'ı bir araya getiren açılış maçı ile başlıyor. Maç öncesinde Metin Aktaşoğlu ve Tonguç Orözü, A Grubu'nun analizi ve Rusya-Suudi Arabistan ve Mısır-Uruguay maçını değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

DÜNYA KUPASI A GRUBUNDA KİMLER VAR?

Turnuvanın dikkat çeken grupları arasında yer alan A Grubu'nda ev sahibi Rusya ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Uruguay ve Mısır yer alıyor. Bu sezon Liverpool'da ortaya koyduğu performansla tüm dünyanın adından söz ettiği Mohamed Salah'ın Mısır ile turnuvada neler yapacağı merak ediliyor. Diğer yandan Uruguay ise Edison Cavani ve Luis Suarez gibi önemli silahları ile grubun favorisi olarak görülüyor.

Rusya`da dev şölen başladı! İşte görkemli açılış... Beklenen gün geldi çattı... Rusya'da Dünya Kupası heyecanı resmen başladı. Açılış maçında Rusya ve Suudi Arabistan taraftarları renkli görüntüler oluşturdu. İlgili Haberi Oku