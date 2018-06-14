Atatürk Havalimanı’nda kalan Mehmet Şanlı’dan iyi haber geldi

Yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle bir süre önce Atatürk Havalimanı’nda yaşayan ve daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılan eski milli basketbolcu Mehmet Şanlı’dan iyi haber geldi.

Basketbol spikeri İsmail Şenol, twitter hesabından paylaştığı mesajlarla bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen Mehmet Şanlı'nın son durumu hakkında bilgi verdi. Nisan ayında hastaneye yatırılan eski basketbolcunun tedavisi başarıyla tamamlandı.

Bu süreçte Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri Şanlı'yla yakından ilgilendi. Mehmet, şu andan itibaren iyi koşullarda bakım görmeye devam edilmesi ve rehabilitasyonu için, İzmir Seferihisar'daki Kumrular Konakları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.

TBF’nin Mehmet Şanlı’ya maaş bağlayıp özel sağlık sigortası da yaptırdı. Tedavi sürecinde basketbol antrenörü olarak kendini geliştirmesi için de ayrı bir planlama var.

İşte İsmail Şenol’un verdiği bilgiler;

Mehmet'in Bakırköy Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. İyi koşullarda bakım görmeye devam edilmesi ve rehabilitasyonu için, İzmir Seferihisar'daki Kumrular Konakları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi. — İsmail Şenol (@ismailsenol) 13 Haziran 2018

Başta TBF yönetimi ve süreçle bizzat ilgilenen Murat Yosmaoğlu abi (@fortymurat) olmak üzere emeği geçen herkesin eline sağlık. Allah razı olsun. — İsmail Şenol (@ismailsenol) 13 Haziran 2018

Genç basketbolcunun dramı İstanbul sokaklarında başlamış... Atatürk Havalimanı'nda kalmasıyla gündeme gelen 23 yaşındaki Mehmet Şanlı'nın daha önce İstanbul'da sokaklarda yaşadığı ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişilerin saldırısına uğradığı ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku