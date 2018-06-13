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UEFA’dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması!
Futbol

UEFA’dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması!

UEFA, Beşiktaş’ın 2017-18 sezonu için belirlenen hedefleri karşıladığını duyururken Fenerbahçe ve Trabzonspor'un belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdiğini açıkladı.

13 Haziran 2018 19:35

UEFA Beşiktaş'ın 2017-18 sezonu için belirlenen hedefleri karşıladığını ve bunlara uyumluluk gösterdiğini duyurdu. Bununla birlikte 2018-19 sezonunda da yapılandırma rejimi altında kalmaya devam edeceği notunu düştü

Fenerbahçe ve Trabzonspor, 2017-18 sezonu için belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdikleri duyuruldu. Transfer kısıtlamaları ve kadrodaki oyuncu sayılarındaki sınırlandırmaların kaldırılmayacağı, 2018-19 sezonu için de yürürlükte kalacağı açıklandı.

Trabzonspor ve Fenerbahçe için yapılandırma rejiminin devam edeceği vurgulandı.

13 Haziran 2018 Fenerbahçe`den KAP`a UEFA açıklaması UEFA, Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonunda finansal fair-play kurallarına kısmen uyduğunu açıklamasının ardından sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:37 | 13 Haziran 2018
beşiktaş Fenerbahçe uefa
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