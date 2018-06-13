Talisca’nın Çin ekibinden alacağı maaş netleşti

Brezilyalı futbolcunun, Çin ekibine transferiyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Talisca'nın 6 ayda net maaş olarak 5 milyon Euro elde edeceği ifade edildi.

Bilindiği gibi futbolcunun bonservisi Benfica'da bulunuyor. Ocak ayına kadar Guangzhou takımında oynayacak olan Talisca, Beşiktaş'ta 47 maçta rakip ağları 20 kez sarsarken 8 de gol pası verdi.

Genç yıldız, ”Artık Guangzhou oyuncusuyum. Yeni bir ülkede, kültürde rekabeti kabul ettim. Eminim ki çok iyi karşılanacağız” dedi.

Talisca, transfer tercihini ise, “Çin’e gidiyorum çünkü ülke futbolunun büyümesinin bir parçası olmak, burada tarihe geçmek ve Çin’in futbol piyasasında saygı duymasını sağlamak istiyorum” diye özetlemişti.

Beşiktaş ve Trabzon`un imzaladığı `çok gizli sözleşme` ortaya çıktı 2016-17 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'nin transfer etmek istese de alamadığı Mehmet Ekici ile ilgili Beşiktaş ve Trabzon'un kapalı kapılar ardında imzaladığı 'çok gizli sözleşme' ortaya çıktı! Olcay Şahan'ı 200 bin Euro'ya Trabzonspor'a veren Beşiktaş, anlaşmaya “Mehmet Ekici, 1 Haziran 2017'den önce Beşiktaş dışında başka bir kulübe giderse Trabzonspor 1.5 milyon Euro ceza öder” maddesi koydurmuş! İlgili Haberi Oku