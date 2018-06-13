Son dakika UEFA’nın Galatasaray’a verdiği ceza belli oldu

UEFA, Galatasaray’a Finansal Fair Play kuralları kapsamında para cezası ve futbolcu sayısı kısıtlaması cezaları verdi.

UEFA’dan yapılan yazılı açıklamada, UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyuruldu.

Yapılan anlaşmaya göre 2019 yılını 20 milyon avro ve 2020’yi de 10 milyon avro zararla kapatması yönünde karar alınan Galatasaray’ın 2021 yılını ise borçsuz tamamlaması gerektiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün, 2017-18 sezonunda başlayan UEFA organizasyonlarına katılarak kazanacağı 15 milyon avroya kadar toplam tutarı UEFA’ya ödemeyi kabul ettiği ve 6 milyon avrosunun anlaşmanın süresine bakılmaksızın UEFA’ya ödenmesi gerektiği belirtildi.

Geriye kalan 9 milyon avro tutarının ödenmesi şartlara bağlandığı ve kulübün uzlaşma sözleşmesinde belirtilen operasyonel ve mali önlemlere uygunluğuna bağlı olarak belirli durumlarda bu ödeme yükümlülüğünün kaldırılacağı ifade edildi.

Galatasaray’ın UEFA’ya bildireceği futbolcu sayısında da kısıtlamaya gideceği ve 2018-2019 sezonunda 25 yerine azami 21 futbolcunun UEFA listesinde yer alabileceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 2019-2020 sezonunda 22 oyuncu, 2020-2021 sezonunda 23 oyuncu ve 2021-2022 sezonunda ise 25 oyuncu kaydedebileceği aktarıldı.

Galatasaray’dan KAP’a yapılan UEFA açıklaması şöyle:

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi tarafından Şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Mali Fair Play Kriterleri; başabaş hesap durumu soruşturma süreci sona ermiş olup, Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi arasında yapılandırma anlaşması imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmanın detayları şu şekildedir:

* Yapılandırma anlaşması, 2018/19, 2019/20, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarını kapsamaktadır.

* Şirketimiz, 2021/22 izleme periyodunda (2017/18, 2018/19, 2019/20 ve 2020/21 sezonları) UEFA başabaş hesap kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir.

* Şirketimiz, 2017/18 sezonu için azami 50 Milyon Avro ve yapılandırma sezonlarını içeren 2018/19 sezonu için azami 20 Milyon Avro, 2019/20 sezonu için azami 10 Milyon Avro başabaş hesap açığı vermeyi taahhüt etmektedir.

* Şirketimiz anlaşma süresi boyunca personel giderleri/toplam gelirler oranında, futbolcu haklarına ait amortisman giderlerinde ve net banka borç seviyesine getirilen sınırlandırmalara uymayı taahhüt etmektedir.

* Şirketimiz, sözkonusu sezonların her birinde anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 25 kişilik UEFA A listesine 2018/19 sezonunda 21 oyuncu, 2019/20 sezonunda 22 ve 2020/21 sezonunda 23 oyuncu dahil edebilecektir. 2021/22 sezonundan itibaren ise bu sınırlandırma sona erecektir.

* Şirketimiz, bu anlaşma süresince, UEFA A Listesine dahil edilebilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etmektedir. Bu sınırlama, sezon bazında net transfer gelirlerinin (transfer gelirleri-transfer harcamaları) pozitif olması şartını içermektedir. Bu sınırlama, önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda 2021/22 sezonunda kaldırılacaktır. Halihazırda UEFA 2017/18 A listesinde yer alan oyuncular ile, sözleşmesi bitmiş ve serbest oyuncular ile imzalanacak sözleşmeler bu sınırlama kapsamında değildir.

* Şirketimiz toplam 6 Milyon Avro tutarındaki UEFA Katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmekte olup ilgili tutar 2017/18, 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA gelirlerinden mahsup edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.