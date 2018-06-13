İspanya’da kovulan Julen Lopetegui’in yerine Fernando Hierro getirildi

SKOR DIŞ HABERLER / Geçtiğimiz gün İspanya La Liga takımlarından Real Madrid ile anlaştığı açıklanan İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julen Lopetegui’nin milli takımdaki görevine son verildi. Tecrübeli hocanın yerine Dünya Kupası’nda takımın başına Fernando Hierro getirildi.

Lopetegui’nin federasyondan habersiz şekilde Real Madrid ile anlaştığı için görevine verildiği belirtilirken İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, “Lopetegui, bilgimiz olmadan Real Madrid’e imza attı. İhanete uğramış hissetmiyorum ama olması gereken buydu. Çok iyi bir teknik adamdı ancak bu davranışı kabul edemezdik” açıklamasını yaptı.

Federasyonun bazı kuralları olduğunu belirten Rubiales, “Yaptığı her şeyden dolayı Julen’e teşekkür ediyoruz çünkü bizim Rusya’da olmamızı sağladı. Ancak bu olayı gözardı edemeyiz. İspanya Futbol Federasyonu’nda tüm çalışanlar için bazı kurallar olduğu bilinmeli” dedi.

Öte yandan futbolculara da durumun anlatıldığını belirten Rubiales, “Oyuncularla konuştum, durumu anlayışla karşıladılar. Yeni gelecek antrenörle birlikte Dünya Kupası’nı kazanmak için her şeyi yapacaklar” dedi.

Beklenmedik karar, İspanya’nın 2018 Dünya Kupası’nda Portekiz ile yapacağı ilk maça iki gün kala gelirken, teknik adamın yerine gelecek isim de açıklandı. İspanya Futbol Federasyonu, Lopetegui'nin yerine Milli Takım’ın başına Fernando Hierro'nun göreve getirildiğini açıklandı.

Real Madrid, dün İspanyol teknik adamın 3 sezon boyunca takımı yöneteceğini ve 2018 Dünya Kupası’nın ardından takıma katılacağını duyurmuştu.

Futbolculuk kariyerine 1985 yılında Castilla kulübünde başlayan Lopetegui, aralarında Real Madrid, Las Palmas ve Barcelona’nın da olduğu takımlarda forma giymişti. 2014-2016 sezonlarında Portekiz takımlarından Porto’yu yöneten 51 yaşındaki Lopetegui, 2016’da İspanya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirilmişti.

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FEDERASYONDAN HIERRO AÇIKLAMASI İspanya Futbol Federasyonu, görevden alınan milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui’nin yerine Fernando Hierro’yu getirdi. Federasyondan yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında takımın başında Hierro’nun olacağı bildirildi.

50 yaşındaki Hierro, akşam saatlerinde federasyon başkanı Luis Rubiales ile Rusya’daki Krasnodar Stadı’nda basın toplantısı yapacak. Hierro, 15 Haziran Cuma günü Soçi’de Portekiz’e karşı oynanacak maçta ilk kez takımla sahaya çıkacak.

Futbolculuk kariyerine 1987 yılında Valladolid’de başlayan Hierro, İspanya Milli Takımı, Real Madrid, Al Rayyan ve Bolton Wanderers formaları giyerken, 27 Kasım 2017’de İspanya Milli Takımı’nda sportif direktörlük görevine getirilmişti.