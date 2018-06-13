Son dakika Cüneyt Çakır’ın Dünya Kupası’nda yöneteceği ilk maç belli oldu
Ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil edecek olan Cüneyt Çakır'ın yöneteceği ilk maç açıklandı.
13 Haziran 2018 17:54
Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda görev yapacak olan Cüneyt Çakır’ın ilk maçı açıklandı. FIFA, Cüneyt Çakır’ın B Grubu’nda oynanacak Fas-İran maçında görev alacağını duyurdu.
13 Haziran 2018 Almanya`da Mesut Özil ilk maçta yok Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in, sakatlığı nedeniyle pazar günü Meksika karşısında forma giyemeyeceği açıklandı. İlgili Haberi Oku
B Grubu mücadelesi 15 Haziran 2018 Türkiye saati ile 18:00’de başlayacak.
Son güncelleme 18:06 | 13 Haziran 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Rusya
Yarın - 18:00 -
Suudi Arabistan
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
0 0 0
2 Suudi Arabistan
0 0 0
3 Mısır
0 0 0
4 Uruguay
0 0 0
OGP
1 Portekiz
0 0 0
2 İspanya
0 0 0
3 Fas
0 0 0
4 İran
0 0 0
OGP
1 Fransa
0 0 0
2 Avustralya
0 0 0
3 Peru
0 0 0
4 Danimarka
0 0 0
OGP
1 Arjantin
0 0 0
2 İzlanda
0 0 0
3 Hırvatistan
0 0 0
4 Nijerya
0 0 0
OGP
1 Brezilya
0 0 0
2 İsviçre
0 0 0
3 Kosta Rika
0 0 0
4 Sırbistan
0 0 0
OGP
1 Almanya
0 0 0
2 Meksika
0 0 0
3 İsveç
0 0 0
4 Güney Kore
0 0 0
OGP
1 Belçika
0 0 0
2 Panama
0 0 0
3 Tunus
0 0 0
4 İngiltere
0 0 0
OGP
1 Polonya
0 0 0
2 Senegal
0 0 0
3 Kolombiya
0 0 0
4 Japonya
0 0 0
İDDAA
Rusya
Dünya Kupası 2018 Grup A 14.06.2018 - 18:00 Rotterdam Splatz
Suudi Arabistan