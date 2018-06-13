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Son dakika Cüneyt Çakır’ın Dünya Kupası’nda yöneteceği ilk maç belli oldu
2018 Dünya Kupası Grup B

Son dakika Cüneyt Çakır’ın Dünya Kupası’nda yöneteceği ilk maç belli oldu

Ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil edecek olan Cüneyt Çakır'ın yöneteceği ilk maç açıklandı.

13 Haziran 2018 17:54

Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda görev yapacak olan Cüneyt Çakır’ın ilk maçı açıklandı. FIFA, Cüneyt Çakır’ın B Grubu’nda oynanacak Fas-İran maçında görev alacağını duyurdu.

13 Haziran 2018 Almanya`da Mesut Özil ilk maçta yok Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in, sakatlığı nedeniyle pazar günü Meksika karşısında forma giyemeyeceği açıklandı. İlgili Haberi Oku

B Grubu mücadelesi 15 Haziran 2018 Türkiye saati ile 18:00’de başlayacak.

Son güncelleme 18:06 | 13 Haziran 2018
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Rusya
Dünya Kupası 2018 Grup A 14.06.2018 - 18:00 Rotterdam Splatz
Suudi Arabistan