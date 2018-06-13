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Şampiyon Fenerbahçe! Obradovic Fenerbahçe Doğuş’ta kaçıncı şampiyonluk kupasını kazandı?
Basketbol

Şampiyon Fenerbahçe! Obradovic Fenerbahçe Doğuş’ta kaçıncı şampiyonluk kupasını kazandı?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play - Off final serisinde Tofaş'ı 94-64 yenen Fenerbahçe Doğuş, ligde 9. kez şampiyonluğunu ilan etti. Başarının en büyük mimarı geçmiş senelerde olduğunu gibi yine Obradovic oldu. Peki, Obradovic Fenerbahçe başında kaçınca şampiyonluk sevinci yaşadı? İşte, Obradovic'in Fenerbahçe Doğuş kariyeri...

13 Haziran 2018 22:49

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 5. maçında, Fenerbahçe Doğuş ile Tofaş karşı karşıya geldi. Tüm çeyrekleri önde kapatan Fenerbahçe, Bursa temsilcisi Tofaş'ı 94-64 yenmeyi başararak şampiyon oldu. Obradovic’in öğrencileri Euroleague finalinde kaybetmelerine rağmen ligi şampiyon tamamlayarak taraftarlarını sevindirdi. Peki, Obradovic Fenerbahçe Doğuş ile hangi kupaları kazandı, kaç kez şampiyon oldu. İşte, Obradovic’in Fenerbahçe kariyeri…

OBRADOVİC FENERBAHÇE DOĞUŞ’A DAMGASINI VURDU

Fenerbahçe Doğuş’a geldiği andan itibaren başarından başarıya koşan Obradovic, sarı lacivertli takımın başında tekrar şampiyonluk sevinci yaşadı. Peki, Obradovic Fenerbahçe Doğuş ile hangi kupaları kazandı. İşte cevabı;

Euroleague şampiyonu (2017)

Euroleague dörtlü finali 2. (2016)

Euroleague dörtlü finali 4. (2015)

Cumhurbaşkanlığı Kupası: (2013)

Türkiye Basketbol Ligi (2014, 2016, 2017)

Türkiye Kupası (2016)

Cumhurbaşkanlığı Kupası (2016, 2017)

Son güncelleme 22:49 | 13 Haziran 2018
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