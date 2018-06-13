Şampiyon Fenerbahçe! Obradovic Fenerbahçe Doğuş’ta kaçıncı şampiyonluk kupasını kazandı?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 5. maçında, Fenerbahçe Doğuş ile Tofaş karşı karşıya geldi. Tüm çeyrekleri önde kapatan Fenerbahçe, Bursa temsilcisi Tofaş'ı 94-64 yenmeyi başararak şampiyon oldu. Obradovic’in öğrencileri Euroleague finalinde kaybetmelerine rağmen ligi şampiyon tamamlayarak taraftarlarını sevindirdi. Peki, Obradovic Fenerbahçe Doğuş ile hangi kupaları kazandı, kaç kez şampiyon oldu. İşte, Obradovic’in Fenerbahçe kariyeri…

2017-2018 SEZONU TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ ŞAMPİYONU FENERBAHÇE DOĞUŞ! #NeverEnough pic.twitter.com/sBBsIRWutS — Fenerbahçe Doğuş (@FBBasketbol) 13 Haziran 2018

OBRADOVİC FENERBAHÇE DOĞUŞ’A DAMGASINI VURDU

Fenerbahçe Doğuş’a geldiği andan itibaren başarından başarıya koşan Obradovic, sarı lacivertli takımın başında tekrar şampiyonluk sevinci yaşadı. Peki, Obradovic Fenerbahçe Doğuş ile hangi kupaları kazandı. İşte cevabı;

Euroleague şampiyonu (2017)

Euroleague dörtlü finali 2. (2016)

Euroleague dörtlü finali 4. (2015)

Cumhurbaşkanlığı Kupası: (2013)

Türkiye Basketbol Ligi (2014, 2016, 2017)

Türkiye Kupası (2016)

Cumhurbaşkanlığı Kupası (2016, 2017)