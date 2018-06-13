Perugia, teknik direktörlüğe Nesta’yı getirdi
İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Perugia'da teknik direktörlüğe Alessandro Nesta getirildi.
13 Haziran 2018 18:05
Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki İtalyan teknik adam Nesta ile 30 Haziran 2019’a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinin Lazio ve Milan takımlarında top koşturduğu dönemde futbol dünyasının en iyi savunma oyuncuları arasında yer alan Nesta, 2016 ve 2017 yıllarında ABD’nin Miami ekibini çalıştırmıştı.
13 Haziran 2018 Almanya`da Mesut Özil ilk maçta yok Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in, sakatlığı nedeniyle pazar günü Meksika karşısında forma giyemeyeceği açıklandı. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme 18:05 | 13 Haziran 2018
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