Mustafa Cengiz’den UEFA açıklaması!

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, UEFA tarafından verilen cezayı değerlendirdi.

beIN SPORTS Haber’de konuşan Cengiz: “Cezayı 2 milyon euro taksitlerle 3 yılda ödeyeceğiz. 147 milyon euro zararla UEFA’nın karşısına çıktı, verdiğimiz taahhüt 5 milyon euro, bizim zararımız 28 katı. UEFA 4 ayda yaptığımız çalışmaları gördü ve ona göre karar verdi” dedi.

“Biz fıstığı bulduk, fıstığın yeşilini istiyoruz”

“Anadolu terimiyle söylüyorum; biz fıstığı bulduk, fıstığın yeşilini istiyoruz. Biz masaya oturduğumuzda ‘Galatasaray çok büyük camia ama mali açıdan en sorunlu kulüpsünüz.’ sözlerini duyduk.”

Son dakika UEFA`nın Galatasaray`a verdiği ceza belli oldu UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu. UEFA, Finansal Fair Play çerçevesinde Galatasaray'a verdiği cezayı resmen açıkladı. İlgili Haberi Oku

“Şampiyonlar Ligi’nden 35 milyon euro alacağız”

“Biz, Şampiyonlar Ligi gruplarında en kötü ihtimal, 0 puanla tamamlasak 35 milyon euro alacağız. Burada verilen ceza 35 milyon euro gelirden bu yıl için sadece 2 milyonu.

“Nagatomo Galatasaray’da kalmak istiyor”

“Nagatomo Galatasaray’da kalmak istiyor. Biz de onu istiyoruz. Nagatomo için en üst rakama kadar çıktı, Inter’den yanıt bekliyoruz.”

“Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanarak 35 milyon euro net gelir elde edeceğiz. Eğer gruplardan ortalama bir puanla çıkarsak 55-60 milyon euro’ya çıkabilir. Biz bu hakkı kazandık.”

“Bu yıl 50 milyon zarara inmeliyiz”

“Bu yıl 50, sonraki yıllarda sırasıyla 20, 10 ve final yılında 0 zarara inmek zorundayız. Ben UEFA’ya bu anlaşma sebebiyle çok teşekkür ediyorum.”

“Fatih hoca ve kulüp scout ekibi olarak çalışmalara devam ediyor. Kimsenin endişesi olmasın, parayı har vurup harman savuran bir yönetim olmayacağız”

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