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Medipol Başakşehir, Riad Bajic’i yine kiraladı
Futbol

Medipol Başakşehir, Riad Bajic’i yine kiraladı

Medipol Başakşehir, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Riad Bajic ile 1 yıllık daha anlaşma sağladı.

13 Haziran 2018 12:51

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Riad Bajic’i 1 yıl daha kiraladığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takımımıza katılan Riad Bajic ve kulübü Udinese ile yapılan görüşmeler sonucunda, Bosna Hersekli futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl daha kiralandı. 2017-2018 sezonunda forma giydiği 9 maçta 3 gol atan Bajic, yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek. Riad Bajic’e bir kez daha hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Son güncelleme 12:51 | 13 Haziran 2018
Medipol Başakşehir Riad Bajic
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