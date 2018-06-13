İspanya’da Puyol heyecanı! Attığı tweet olay yarattı…

SKOR DIŞ HABERLER/ 2018 Dünya Kupası’nın başlamasına 1 gün kala müthiş bir hareketlilik yaşanıyor. İspanya Federasyonu Milli Takım Teknik Direktörü Julen Lopetegui’nin görevine son verdi. 51 yaşındaki teknik adamın federasyondan habersiz olarak Real Madrid ile anlaşması nedeniyle kovulduğu öğrenildi.

İspanya`dan teknik direktör Julen Lopetegui için şok karar! 2018 Dünya Kupası'nın başlamasına 1 gün kala İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Julen Lopetegui'nin görevine son verildi. 51 yaşındaki teknik adamın federasyondan habersiz olarak Real Madrid ile anlaşması nedeniyle kovulduğu öğrenildi. İlgili Haberi Oku

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, “Lopetegui, bilgimiz olmadan Real Madrid'e imza attı. İhanete uğramış hissetmiyorum ama olması gereken buydu. Çok iyi bir teknik adamdı ancak bu davranışı kabul edemezdik” açıklamasını yaptı ve yeni teknik direktörün henüz belli olmadığını söyledi.

Yaşanan olayların hemen ardından ise heyecan yaratan bir gelişme yaşandı… Barcelona ve İspanya’nın unutulmaz kaptanı Carles Puyol twitter hesabından ‘ to Moscow’ şeklinde bir paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan tweet sonrası Puyol’un İspanya Milli Takım’nın başına geçmesi için destek mesajları yağmaya başladı. 2010 yılında İspanya ile Dünya Kupası’nı kaldıran Puyol’un takımın başına geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. İşte Puyol’un paylaşımı…