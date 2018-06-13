Galatasaray’da Yuto Nagatomo için Inter’den flaş talep

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yuto Nagatomo’nun transferiyle ilgili Inter ile yaptıkları görüşmenin detayları ile ilgili konuştu. Cengiz, Inter’in yaptıkları teklifin neredeyse 2 katını istediğini söyledi.

UEFA’nın cezası doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten başkan, “Galatasaray’ın olması gereken yer Şampiyonlar Ligi’dir. Bu transfer, şu transfer yapılacak diye söyleyemem. Fatih Terim ve scout ekibi tarafından yapılır transferler. Bu işi profesyonellere bıraktım. Fatih hoca, scout ekibiyle birlikte çok sağlıklı adımlar atıyor. Fatih hoca da, biz de har vurup harman savuran bir anlayışın içine girmeyiz” dedi.

“INTER VERDİĞİMİZİN 2 KATINI İSTEDİ”

Nagatomo transferinde Inter’in istediği rakamın yüksek olduğunu kaydeden Mustafa Cengiz, “Nagatomo çok değerli bir insan. Transfer politikasında sadece oyun kimliğine bakmıyoruz, kişiliğe de bakıyoruz. Kendisini yere atan, sahtekar futbolcu istemiyoruz. Bizim Nagatomo için verdiğimiz rakam verebileceğimiz en yüksek rakamdır. İsteğimizi İtalyanlar da hissetti. Neredeyse bizim verdiğimizin iki katı kadar karşımıza çıktılar. Pek hoş olmayan şeyler yapıyorlar. Onların yanıtını bekliyoruz artık. Nagatomo açık ve net bir şekilde sadece Galatasaray’da oynamak istediğini söyledi” ifadelerini kullandı.

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