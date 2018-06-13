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Galatasaray Erol Can Çinko’yu transfer etti
Basketbol

Galatasaray Erol Can Çinko’yu transfer etti

Sarı-kırmızılıların erkek basketbol takımı, Erol Can Çinko'yu kadrosuna kattı

13 Haziran 2018 16:26

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Gaziantep Basketbol’da forma giyen Erol Can Çinko ile anlaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Sahada takımı için her şeyini ortaya koyan, iyi ve ahlaklı bir oyuncu olarak bilinen Erol Can Çinko’ya Galatasaray’a ‘hoş geldin’ der, sarı-kırmızılı forma altında başarılar dileriz.” denildi.

1990 doğumlu Erol Can Çinko, Banvit, Olin Edirne Basket, TOFAŞ, Rönesans TED Ankara Kolejliler, Trabzonspor formaları giydi. Geçen sezonu Gaziantep Basketbol’da geçiren tecrübeli oyuncu, 30 maça çıktı.

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Son güncelleme 16:26 | 13 Haziran 2018
Erol Can Çinko galatasaray
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