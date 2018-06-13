Fenerbahçe’den KAP’a UEFA açıklaması

Fenerbahçe’nin KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

“UEFA tarafından şirketimizde yapılan incelemelerle ilgili yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) İnceleme Dairesi’nin yaptığı çalışmalar sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 2017/18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdiği sonucuna varmıştır. Sonuç olarak, transfer kısıtlamaları ve A Listesinde yer alan oyuncu sayısının sınırlandırılması gibi öngörülen koşullu sportif önlemler kaldırılmayacak ve 2018/19 sezonunda uygulanmaya devam edecektir. Varsa, anlaşmada belirtildiği şekilde ek mali kesintiler yapılacaktır. Anlaşma rejimi, en başta öngörüldüğü üzere, Fenerbahçe SK için 2019 / 20 sezonu sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir.”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fernandao`nun bonservis bedelini açıkladı! Fenerbahçe formasını üç yıldır giyen Fernandao, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Wehda'ya transfer oldu. Fernandao'nun bonservis bedeli konusunda çıkan dedikodulara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son verdi. İlgili Haberi Oku