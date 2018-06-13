Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fernandao’nun bonservis bedelini açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör olarak anlaşmaya varılan Damien Comolli’nin imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Fernandao’nun Suudi Arabistan ekibi Al Wehda’ya satılması hakkında konuşan Ali Koç, Brezilyalı futbolcudan alınan bonservis bedelini de açıkladı.

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Fernandao transferinin resmen duyurulmasının ardından golcü futbolcunun bonservisi ile ilgili çıkan dedikodulara son veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “Fernandao 3 milyon Euro’ya satıldı. Sözleşmesinde eski kulübüne bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verilir maddesi vardı. Bu maddeyi de bertaraf ederek sattık Fernandao’yu…” dedi. Fernandao’yu göndermeden önce teknik direktör Aykut Kocaman ile konuştuklarını da belirten Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

“Beklenmeden gelen bir teklifti… Damien’a geldi teklif… Ben hocamızla paylaştım. Semih Bey’le oturduk, konuştuk. Fernandao 32 yaşında bir oyuncu, kontratı seneye bitiyor. 6 ay sonra boşa çıkacak. Dolayısıyla kulübün çıkarları doğrultusunda doğru olduğunu söyleyebilirim.”

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Fenerbahçe’ye 2015-2016 sezonunda transfer olan 31 yaşındaki santrfor, 104 resmi maçta 50 gol kaydetti.