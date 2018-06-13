Fenerbahçe’de müthiş iddia! Ali Koç’un sürprizi Dirk Kuyt…

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son sürat devam ederken ortaya müthiş bir iddia atıldı… Son dönemde birçok teknik adamla temas kuran ancak sürpriz biçimde dünyaca ünlü Hollandalı teknik adam Louis van Gaal'i İstanbul'a davet eden sarı-lacivertli yönetimin kısa süre içinde büyük bir operasyonu noktalamak istediği öne sürüldü.

Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli’nin, Van Gaal'in yardımcısı olarak sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu olan Dirk Kuyt'ı göreve getirmeyi düşündüğü iddia edildi. Futbol hayatını geçtiğimiz günlerde noktalayan ve Feyenoord altyapısında göreve başlamaya hazırlanan Kuyt, iki taraf anlaşma sağlarsa Van Gaal'in Fenerbahçe'deki sağ kolu olacak.

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KOÇ’UN YAKIN DOSTU

Milliyet’te yer alan habere göre; Başkan Ali Koç'un, Dirk Kuyt ile dostluk ilişkisi bulunuyor. Koç göreve seçilmeden önce Kuyt ile birçok kez görüşmüş ve fikir alış verişinde bulunmuştu. Van Gaal'in göreve gelmesi durumunda kulübü ve ligi çok yakından tanıyan Kuyt'ın yardımcı olarak teknik ekipte yer alması Van Gaal'in de işini kolaylaştıracak.

Sarı-lacivertli takımın eski yıldızı teklife sıcak bakarken bu sayede Van Gaal'in uyum sürecinin de azalması hedefleniyor. Louis van Gaal ile Dirk Kuyt, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda yakın bir ilişki kurdu. Van Gaal zaman zaman sağ bekte bile görev verdiği tecrübeli yıldızın fikirlerinden de yararlanıyordu.

Bu arada Louis van Gaal son olarak Dirk Kuyt'ın jübilesindeki davetlilerden biriydi. Deneyimli teknik adam, Kuyt'ın Hollanda Milli Takımı'nda da teknik direktörlüğünü yaptı.

ALTERNATİF BUVAC

Eğer Van Gaal'de bir sorun yaşanırsa sarı-lacivertliler Boşnak çalıştırıcı Zeljko Buvac'ı takımın başına getirecek. Yönetim tercihini ya tecrübeli Van Gaal ya da genç, dinamik Buvac'tan yana kullanacak.