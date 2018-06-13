Fenerbahçe Doğuş Tofaş maçı hangi kanalda saat kaçta? FB Tofaş basket maçı…

Fenerbahçe Doğuş Tofaş final serisi kaldığı yerden devam ediyor. Seride 3-1 önde bulunan Fenerbahçe kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Üst üste 3’üncü, toplamda ise 9’ucu şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Fenerbahçe Doğuş taraftar desteği ile kazanmak istiyor. Bursa temsilcisi Tofaş ise durumu 3-2’ye getirerek şampiyonluk umutlarını devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe Tofaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE DOĞUŞ TOFAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Doğuş Tofaş maçı bu akşam saat 21:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3’ten canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLE 84. RANDEVU

TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, play-off final serisi beşinci maçıyla birlikte lig tarihinde 84. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 83 maçta 33 galibiyet alan Bursa ekibi, 50 maçta rakibine mağlup olurken; taraflar arasında normal sezonda oynanan mücadelelerde sarı-lacivertliler Bursa'da 71-88, İstanbul'da ise 98-78 parkeden galibiyetle ayrıldı. 2017-2018 sezonunda Turkish Airlines Euroleague finalinde Real Madrid'e yenilerek ikinci olan Zeljko Obradovic idaresindeki Fenerbahçe Doğuş, normal sezon lideri olarak başladığı play-off'ta çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 2-0, yarı finalde Banvit'i 3-0'la geçerek final bileti almıştı.

Büyük Fenerbahçe Taraftarı! Sizleri bu akşam 21:00'de oynanacak final serisi beşinci maçında SARI tişörtlerinizle @UlkerSportArena'da bulunmaya ve salonumuzda bir kez daha eşsiz bir atmosfer yaratarak şampiyonluk yolunda en büyük destekçimiz olmaya davet ediyoruz! #NeverEnough pic.twitter.com/4q8brzv0sL — Fenerbahçe Doğuş (@FBBasketbol) 13 Haziran 2018

OBRADOVİC İLE 3 ŞAMPİYONLUK

Obradoviç göreve geldikten bu yana 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Kanarya, sadece 2014-15 sezonunda yarı finalde Pınar Karşıyaka'ya yenilip elenmişti. Pınar Karşıyaka o sezon şampiyonluğa ulaşmıştı. Bugün galip gelinirse, Obradoviç 5 sezonda 4. kez şampiyon olmuş olacak.

TOFAŞ SERİDE 3-1 GERİDE

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dört galibiyete ulaşan taraf şampiyonluğun sahibi olacak. Fenerbahçe Doğuş'un ev sahibi avantajıyla başladığı seride ilk maçı 103-63, ikinci maçı 86-78 kaybederek 2-0 geriye düşen TOFAŞ Basketbol Takımı, Bursa'ya taşınan serinin üçüncü maçını 91-88 kazanarak durumu 2-1'e getirse de evindeki serinin dördüncü maçından ise 77-95 mağlup ayrılınca sarı-lacivertliler seride 3-1 üstünlüğü sağladı. Serinin beşinci maçı 13 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Gerekmesi halinde; altıncı maç 15 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Bursa'da, yedinci maç ise 17 Haziran Pazar günü saat 19.00'da İstanbul'da yapılacak.

MAÇ GÜNÜ l GAME DAY Play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Doğuş’a konuk oluyoruz! @FBBasketbol (3) vs (1) @TofasSporKulubu 13.06.2018 l Çarşamba 21.00 @beINSPORTS_TR 3 Ülker Spor ve Etkinlik Salonu#FBDvTOFAŞ #westaytogether pic.twitter.com/5EeIWbJd88 — TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) 13 Haziran 2018

16 YIL ARADAN SONRA

Ligde son 2 sezonun şampiyonu sarı-lacivertli ekip, Tofaş'a üstünlük sağlaması halinde üst üste 3'üncü, toplamda ise 9'uncu şampiyonluğuna ulaşacak. Fenerbahçe Doğuş, ligi zirvede tamamlaması halinde tarihinde ilk kez üst üste 3 şampiyonluk yaşayacak. İlk şampiyonluğunu 1990- 1991 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı.Ardından 2006-2007 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarılacivertliler, 16 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşıp, kulübün 100. yılında bu hasretine son verdi.

PLAY OFF SERİSİ

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dört galibiyete ulaşan taraf şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe Doğuş'un ev sahibi avantajıyla başlayacağı serinin ilk maçı 5 Haziran Salı günü, ikinci maçı ise 7 Haziran Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Bu karşılaşmaların ardından seri Bursa'ya taşınacak. 9 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da ve 11 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maçlar sonunda gerekmesi halinde, serinin beşinci maçı 13 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de İstanbul'da, altıncı maçı 15 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Bursa'da ve yedinci maçı 17 Haziran Pazar günü saat 19.00'da İstanbul'da oynanacak.