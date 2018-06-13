Eski milli futbolcuların ‘Bylock’ iddianamesi tamamlandı

Ümit TÜRK

Fethullahçı Terör Örgütü FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin 2’si tutuklu 6 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül'e ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Zafer Biryol ifadesinde, Fethullah Gülen’i ziyaret etmek için ABD’ye gittiğini, ziyaret sırasında Hüseyin Gülerce’nin de orada bulunduğunu söyledi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı olan Bylock’u kullananlar MİT’in çalışmasıyla deşifre olmuştu. Söz konusu programı kullananlardan birinin de eski milli futbolcu Bekir İrtegün olduğu belirlenmiş, gözaltına alınan Bekir İrtegün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Eski milli futbolcunun verdiği isimler üzerinden yola çıkan savcılık, FETÖ’nün futboldaki yapılanmasına ilişkin yeni isimlere ulaştı. Başlatılan soruşturma sonucu 6 eski milli futbolcu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, futbolcuların FETÖ ile ilgili verdiği çarpıcı bilgiler yer aldı.

“FETÖ, ‘BİZ BURADA DA VARIZ’ DEDİ

Bekir İrtegün ifadesinde FETÖ’yle Gaziantep’te tanıştığını, takım içindeki bazı futbolcuların dini sohbet amacıyla kendisini davet etmesi üzerine sohbetlerine katıldığını söyledi. Sohbeti veren kişinin Ahmet isimli bir okul müdürü olduğunu anlatan Bekir İrtegün, bu sohbetlere Ömer Çatkıç’ın da geldiğini söyledi. Bekir İrtegün ifadesinde, FETÖ’nün futbola yönelmesine ilişkin de şu yorumu yaptı:

“Bu yapının bizim futbol camiasında bulunma sebebi tahminime göre sadece “biz burada da varız” şeklinde intiba uyandırmak olduğunu düşünüyorum zira bu yapının her yerde olma amaçları vardı.”

FETÖ SOHBETİNE KATILAN FUTBOLCULARIN İSİMLERİNİ VERDİ

Daha sonra, 2009 yılında Fenerbahçe’ye transfer olduğunu ve Ahmet isimli kişinin yönlendirmesiyle Ali Şenel isimli kişinin sohbetlerine gittiğini anlatan Bekir İrtegün, bu kişiyle o dönem Fenerbahçe’de oynayan Emre Belözoğlu, Uğur Boral, Ertuğrul Taşkıran’ın da görüştüğünü söyledi.

Bekir İrtegün ifadesinde, söz konusu örgütün sohbetlerinde Fenerbahçe’de futbol oynadığı dönemde Alper Potuk, Orhan Şam, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal’ı da gördüğünü anlattı. Bekir İrtegün bu sohbetlerin bazen Emre Belezoğlu’nun evinde de yapıldığını öne sürdü.

BYLOCK KULLANICI İSMİ, FORMA NUMARASI

Bekir İrtegün ifadesinde Bylock programını da Ali Şenel isimli örgüt imamının, ‘Senle internet üzerinden görüşelim. Bu programda peygamberin hayatını anlatan bilgiler var’ diyerek kendisine yüklediğini, kullanıcı ismini de ismiyle forma numarası olan ‘bekir4’ olarak koyduğunu söyledi. Bekir İrtegün, programı mesaj gelmiş mi diye bir kaç kez kullandığını söyledi.

FETÖ’YLE GENÇLERBİRLİĞİ’NDE OYNARKEN TANIŞTIM

Bekir İrtegün’ün ismini vermesi üzerine gözaltına alınan Uğur Boral’ın ise ifadesinde FETÖ’yle 2002 yılında Gençlerbirliği’nde oynarken takım kaptanı Ümit Bozkurt aracılığıyla tanıştığını söylediği belirtildi. Uğur Boral da, yapılan sohbetlere takım arkadaşlarından Ümit Bozkurt, Sedat Yeşilkaya, Erkan Özbey, Ali Cansun ve Tunuslu Sammy Gtary isimli futbolcunun da geldiğini ifade etti.

UĞUR BORAL BANKA ASYA’YA 950 BİN TL YATIRDI

Uğur Boral, katıldığı sohbetlerin dini içerikli sohbetler olduğu ve Fethullah Gülen’in kitaplarının okunduğunu anlattı. Sohbet abisinin istemesi üzerine 2014’te Bankasya’ya 950 bin TL yatırdığını, olayları görünce de yaklaşık bir ay sonra parasını bankadan çektiğini söyledi.

ÖMER ÇATKIÇ: ZAFER BİRYOL’UN EVİNDE SOHBETLERE KATILDIK

Eski milli kaleci Ömer Çatkıç da ifadesinde FETÖ’yle futbolculuk yaptığı dönemde tanıştığını ve sohbetlerine gittiğini belirtti. Zafer Biryol’un evinde Emre isimli bir kişinin kendilerine sohbet verdiğini anlatan Ömer Çatkıç, bu kişinin kendilerine Bylock programını yüklediğini söyledi. Sohbetlere katılmak için bu program üzerinden haberleştiklerini belirten Ömer Çatkıç, FETÖ’nün hükümet ile kavga etmesi üzerine bu sohbetlere gitmediğini söyledi.

BYLOCK PROGRAMINI KULLANAMADIĞIM İÇİN SİLDİM

Zafer Biryol ise ifadesinde kendilerine Bylock’u yükleyen kişinin isminin, Emre isimli kişi olmadığını Saffet isimli kişi olduğunu söyledi. Programı sohbet yerinin bildirilmesi için kendilerine yüklediklerini anlatan Zafer Biryol, programı kullanmasını bilmediğini bu nedenle de programı 3-5 gün sonra sildiğini söyledi.

ZİYARETE GİTTİĞİMİZDE FETULLAH GÜLEN’İN YANINDA HÜSEYİN GÜLERCE DE VARDI

Zafer Biryol Fenerbahçe’de top oynadığı 2006 senesinde Aykan Ataseven isimli kişinin düzenlediği geziyle birlikte ABD’ye gittiğini, önce New York’a uğradıklarını burada bir Türk lokantasına gittiklerini, bu lokantanın sahibinin çağırdığı bir taksiyle Fethullah Gülen’i ziyaret etmek için Pensylvanya’ya gittiklerini söyledi. Fethullah Gülen’le ilk burada tanıştıklarını belirten Zafer Biryol, Hüseyin Gülerce’nin de Fethullah Gülen’in yanında olduğunu söyledi.

Zafer Biryol ile Ömer Çatkıç soruşturma kapsamında tutuklanmışlardı. Diğer şüpheliler, Bekir İrtegün, Uğur Boral, Ersin Güreler ve İsmail Şengül ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmışlardı.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.