Dünya Kupası maçları hangi kanalda? İşte, Dünya Kupası maç saatleri ve maç programı

Bu yıl Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın başlaması sabırsızlıkla bekleniyor. Milyarlarca kişi tarafından izlenmesi beklenen turnuvada 32 takım kupayı kazanmak için mücadele edecek. 14 Haziran’da başlayacak ve 1 ay sürecek Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edenler için, Dünya Kupası fikstürü ve Dünya Kupasının yayınlanacağı kanallar…

2018 DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın yayıncısı henüz resmi olarak belli değil. Dünya Kupası geçtiğimiz senelerde TRT ekranlarından yayınlanıyordu. Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın da TRT ekranlarından yayınlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

The 2018 #WorldCup kicks off here tomorrow

Get the lowdown on the Russia Saudi Arabia, including expert analysis from our Team Reporters

https://t.co/zHYGX75CYv pic.twitter.com/SySWKNv0KH

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 13 Haziran 2018