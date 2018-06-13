Dünya Kupası maçları hangi kanalda? İşte, Dünya Kupası maç saatleri ve maç programı

Bu yıl Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın başlaması sabırsızlıkla bekleniyor. Milyarlarca kişi tarafından izlenmesi beklenen turnuvada 32 takım kupayı kazanmak için mücadele edecek. 14 Haziran’da başlayacak ve 1 ay sürecek Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edenler için, Dünya Kupası fikstürü ve Dünya Kupasının yayınlanacağı kanallar…

2018 DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın yayıncısı henüz resmi olarak belli değil. Dünya Kupası geçtiğimiz senelerde TRT ekranlarından yayınlanıyordu. Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın da TRT ekranlarından yayınlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

The 2018 #WorldCup kicks off here tomorrow Get the lowdown on the Russia Saudi Arabia, including expert analysis from our Team Reporters https://t.co/zHYGX75CYv pic.twitter.com/SySWKNv0KH — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 13 Haziran 2018

DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ VE MAÇLARI YAYINLAYACAK KANALLAR

14 Haziran Perşembe

A Grubu

18:00 Rusya – Suudi Arabistan: TRT1, TRT4K

15 Haziran Cuma

A Grubu

15:00 Mısır – Uruguay: TRT1, TRT4K

B Grubu

18:00 Fas – İran: TRT1, TRT4K

B Grubu

21:00 Portekiz – İspanya: TRT1, TRT4K

16 Haziran Cumartesi

C Grubu

13:00 Fransa – Avustralya: TRT1, TRT4K

D Grubu

16:00 Arjantin – İzlanda: TRT1, TRT4K

C Grubu

19:00 Peru – Danimarka: TRT1, TRT4K

D Grubu

22:00 Hırvatistan – Nijerya: TRT1, TRT4K

17 Haziran Pazar

E Grubu

15:00 Kosta Rika – Sırbistan: TRT1, TRT4K

F Grubu

18:00 Almanya – Meksika: TRT1, TRT4K

E Grubu

21:00 Brezilya – İsviçre: TRT1, TRT4K

18 Haziran Pazartesi

F Grubu

15:00 İsveç – Güney Kore: TRT1, TRT4K

G Grubu

18:00 Belçika – Panama: TRT1, TRT4K

G Grubu

21:00 Tunus – İngiltere: TRT1, TRT4K

19 Haziran Salı

H Grubu

15:00 Kolombiya – Japonya: TRT1, TRT4K

H Grubu

18:00 Polonya – Senegal: TRT1, TRT4K

A Grubu

21:00 Rusya – Mısır: TRT1, TRT4K

20 Haziran Çarşamba

B Grubu

15:00 Portekiz – Fas: TRT1, TRT4K

A Grubu

18:00 Uruguay – Suudi Arabistan: TRT1, TRT4K

B Grubu

21:00 İran – İspanya: TRT1, TRT4K

21 Haziran Perşembe

C Grubu

15: 00 Danimarka – Avustralya: TRT1, TRT4K

C Grubu

18:00 Fransa – Peru: TRT1, TRT4K

D Grubu

21:00 Arjantin – Hırvatistan :TRT1, TRT4K

22 Haziran Cuma

E Grubu

15:00 Brezilya – Kosta Rika TRT1, TRT4K

D Grubu

18: 00 Nijerya – İzlanda TRT1, TRT4K

E Grubu

21:00 Sırbistan – İsviçre: TRT1, TRT4K

23 Haziran Cumartesi

G Grubu

15:00 Belçika – Tunus: TRT1, TRT4K

F Grubu

18:00 Güney Kore – Meksika: TRT1, TRT4K

F Grubu

21:00 Almanya – İsveç: TRT1, TRT4K

24 Haziran Pazar

G Grubu

15:00 İngiltere – Panama: TRT1, TRT4K

H Grubu

18:00 Japonya – Senegal: TRT1, TRT4K

H Grubu

21:00 Polonya – Kolombiya: TRT1, TRT4K

25 Haziran Pazartesi

A Grubu

17:00 Suudi Arabistan – Mısır: TRTSPOR

A Grubu

17:00 Uruguay – Rusya: TRT1, TRT4K

B Grubu

21:00 İran – Portekiz: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

B Grubu

21:00 İspanya – Fas: TRT1 ve TRT4K

26 Haziran Salı

C Grubu

17:00 Avustralya – Peru: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

C Grubu

17:00 Danimarka – Fransa: TRT1, TRT4K

D Grubu

21:00 Nijerya – Arjantin: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

D Grubu

21:00 İzlanda – Hırvatistan: TRT1, TRT4K

27 Haziran Çarşamba

F Grubu

17:00 Güney Kore – Almanya: TRT1, TRT4K

F Grubu

17:00 Meksika – İsveç: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

E Grubu

21:00: İsviçre – Kosta Rika: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

E Grubu

21:00 Sırbistan – Brezilya: TRT1, TRT4K

28 Haziran Perşembe

H Grubu

17:00 Senegal – Kolombiya: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

H Grubu

17:00 Japonya – Polonya: TRT1, TRT4K

G Grubu21:00 İngiltere – Belçika: TRT1, TRT4K

G Grubu

21:00 Panama – Tunus: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)