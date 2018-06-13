Dünya Kupası A Grubu Analizi | Uruguay ve diğerleri! Bir de Salah…

Metin Aktaşoğlu / SKOR

Dört yıllık hasret nihayet sona eriyor. Kupaların kupası Dünya Kupası eminiz ki muhteşem hatıralar, akıldan silinmeyen anlarla belleklerimize kazınacak. Doğal favorilerin yanında biliyorum ki pek çok futbolsever benim gibi, turnuvaya “renk katacak” takımlara ayrı bir dikkat kesilecek. Renkli grupların hem içerik hem de gerçekten (alfabetik olarak) başında A Grubu geliyor! Ev sahibi Rusya'nın Uruguay, Mısır ve Suudi Arabistan ile üst tura çıkma mücadelesi vereceği grupta ilginç maçlar izleyeceğimiz kesin.İlginçtir; Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır'ı normal şartlar altında aynı cümlede görünce “Orta Doğu'da ve Arap dünyasında kartlar yeniden mi dağıtılıyor acaba” diye sormadan edemiyor insan ama denkleme Uruguay girince kafamız rahatlıyor açıkçası. Uruguay'ın da kafası rahat. Grubun net favorisi onlar ancak ikincilik mücadelesi çetin geçecek. Mısır, ikincilik için Rusya'ya göre bir adım önde gözüküyor. Suudi Arabistan ise sanıldığı kadar kolay lokma olmayacaktır. Gelin gruptaki takımlara biraz daha yakından bakalım…

RUSYA (FIFA sıralamasında* 70.)

Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov

Öne çıkan oyuncular: Alan Dzagoev, Fyodor Smolov

Dikkat: Aleksandr Golovin

En iyi derecesi: 4. (1966, SSCB olarak)

Ev sahibi Rusya, ev sahibi olmasa bu turnuvada nasıl yer alırdı tahmin etmek çok güç. Euro 2016'da Türkiye ile birlikte en büyük hayal kırıklığı yaratan takım olan Rusya, en iyi günlerinden oldukça uzak. Bundan 10 sene önce yine Türkiye gibi Euro 2008'de yarı final görmeyi başaran o jenerasyonun bir kısmı yaşlandı bir kısmı için ise milli takım kariyeri mazide kaldı. Arshavin, Kerzhakov, Pavlyuchenko, Zyryanov ve Berezutski kardeşler artık yok. Zhirkov, Ignashevich, Akinfeev ve Dzagoev ise parıltılı günlerinden uzak…

FIFA sıralamasında 67. sıradaki Suudi Arabistan'ın üç sıra arkasında, turnuvaya katılan 32 takım arasında 32. durumdaki Rusya, 3-4-1-2 ve 3-4-3 dizilişlerini tercih ediyor. Kalede Akinfeev, 3'lü savunmanın merkezindeki Ignashevich ve sağında solunda Berezutski kardeşler adeta yıllarca Stalingrad Savunması'na nazire yaptılar ancak hemen yukarıda da belirttiğim gibi Berezutski'ler artık yok ve Akinfeev zirve döneminden çok uzakta… Lakin asıl sorun yaratıcılıkta. Takım uzun süre sakatlıklarla boğuşup bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Dzagoev'in ayağına bakıyor. Dzagoev, Samedov ve Smolov hücum yükünü çekmeye çalışırken CSKA forması giyen 22 yaşındaki Golovin belki de takımda heyecan verici tek isim.

90. Akademi Ödülleri'nde En İyi Belgesel Film ödülünü alan Ikarus adlı belgesel ile IAAF ve IOC'nin doping soruşturma ve yaptırımlarıyla spor dünyasında saygınlığı ciddi ölçüde sarsılan Rusya'da hem devlet, hem de halk gözünü milli takıma çevirmiş durumda. Ev sahibi avantajının yanı sıra bu baskıyla da sahaya çıkacak olan Rusya için açılış maçını Suudi Arabistan'la oynamak büyük bir şans.Tüm olumsuz görüntüye rağmen Rusya, grup aşamasına üç puan ile başlayabilirse, en azından ikinci sırada yer almak için umutlarını ciddi ölçüde artıracaktır.

Biliyor muydunuz?: Vasili ve Aleksei Berezutski kardeşler milli takıma veda ederken ikiz kontenjanında bu kez 22 yaşındaki Anton ve Aleksei Miranchuk kardeşler yer alıyor. İlk 11'de forma şansı bulması beklenen orta saha oyuncusu Anton Miranchuk Aleksei'den 10 dakika küçük!

SUUDİ ARABİSTAN: (67)

Teknik Direktör: Juan Antonio Pizzi

Öne çıkan oyuncular: Mohammad Al-Sahlawi, Salem Al-Dawsari

Dikkat: Fahad Al-Muwallad

En iyi derecesi: Son 16 (1994)

Bir devlet olarak Suudi Arabistan'ı düşününce aklınızda renkli bir görüntü canlanması pek de mümkün değil ancak söz konusu futbol olunca Suudi Arabistan, “Dünya Kupası'nın renkli takımlarından biri” olarak göze çarpıyor. Efsane golcü Saeed Al-Owairan'ın 1994'te Belçika'ya attığı muhteşem gol, Dünya Kupası tarihinin en güzel gollerinden biri olarak kabul edilir. Asya Elemeleri'nde B Grubu'nu Japonya'nın bir puan gerisinde, Avustralya'nın ise averajla önünde 19 puanla ikinci sırada yer alan ve Rusya bileti alan Suudi Arabistan, 4-3-3 ve 4-3-1-2 dizilişini tercih ediyor.

Robert Lewandowski ve Ahmed Khalil ile birlikte 16 golle elemelerin en golcü ismi olan Mohammad Al-Sahlawi'nin performansı merak konusu olurken Al Hilal forması giyen kanat forvet Salem Al-Dawsari ve Levante forması giyen 23 yaşındaki Fahad Al-Muwallad hücumda zenginlik yaratması beklenen isimler. Hatta efsane isim Sami Al-Jaber, Al-Muwallad'ı “O bizim Messi'miz” sözleriyle tanımlıyor. Orta sahada pas dağıtıcı ve hücum-savunma, savunma-hücum geçişlerinde kilit rol oynayan Taisir Al-Jassim ile Leganes forması giyen hücumcu Yahya Al-Shehri de dikkatle izlenmesi gereken diğer isimler. Savunmanın merkezinde yer alan 34 yaşındaki Osama Hawsawi ise 134 kez Suudi Arabistan formasını giymiş, tecrübe abidesi bir oyuncu.

Tüm bu fark yaratabilecek isimlere rağmen Suudi Arabistan'ın gruptan çıkması elbette dev bir sürpriz olur ancak kolay lokma olacaklarını da düşünmemek gerek. Rusya ile dünyanın başka herhangi bir noktasında oynasalar şu anki Rusya'yı net favori olarak gösteremeyiz belki ama açılış maçında ev sahibi Rusya'nın karşısına çıkacak olmaları şansızlıkları olabilir. Gerçi bu maça kendilerini göstermek için ekstra motive de olabilirler… İzleyip göreceğiz. Uruguay grupta ne kadar favoriyse, Suudi Arabistan da o kadar zayıf halka.

Bu arada Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası kadrosunu açıkladığı eğlenceli videoyu da izlemenizi tavsiye ederim.

Biliyor muydunuz?: Suudi Arabistan'ın savunma hattında kaptan Osama Hawsawi ile birlikte akrabalık bağı bulunmayan iki Hawsawi daha bulunuyor: Omar ve Motaz.

MISIR: (45)

Teknik Direktör: Hector Cuper

Öne çıkan oyuncular: Mohamed Salah, Ahmed Hegazi

Dikkat: Amr Warda

En iyi derecesi: Grup aşaması (1990)

Şunu belirterek başlamakta fayda var. Mısır, Mohamed Salah'tan fazlası. 1990'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yer alma hakkı kazanan Mısır, E Grubu'nu lider bitirerek Rusya vizesini aldı. Bir dönem Orduspor'da da izlediğimiz deneyimli hoca Hector Cuper yönetimindeki takım 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor. Savunmanın merkezinde, Premier League'de West Bromwich Albion ile iyi bir sezon geçiren Ahmed Hegazi, orta sahada Arsenal forması giyen Mohamed Elneny ve yanında Zamalek'ten Tarek Hamed ön tarafta ise PAOK'tan kiralandığı Atromitos'ta muhteşem bir sezon geçiren ve 28 maçta 11 gol ve 7 asistle Novasports tarafından sezonun en değerli oyuncusu seçilen 24 yaşındaki Amr Warda ile Stoke City'de forma giyen 21 yaşındaki Ramadan Sobhi yer alıyor. Elbette Kasımpaşa'da başarılı bir sezon geçiren Trezeguet'yi de göz ardı etmemek lazım.

Koca Salah'ı pas geçtik sanmayın asıl konuya gelelim. Sezon başından beri Salah inanılmaz bir hikaye yazarken ve her şey adeta masal gibi giderken Sergio Ramos'un “tek kolu” neredeyse hikayenin büyük bir dramaya dönüşmesine sebep oluyordu. Neyse ki Salah, Dünya Kupası'nda boy gösterebilecek. Uruguay'la oynanacak açılış maçında olmasa bile diğer iki maçta yıldız ismin sahada olması bekleniyor. Tamam, Mısır yalnızca Salah'tan ibaret değil ancak o olmayınca işin pek de tadı olmuyor. Cuper ve öğrencilerinin gruptan çıkmak için Salah'ın keskin bitiriciliğine ihtiyacı var.

Mısır'da Salah'la birlikte bir diğer hikayeyi de Essam El-Hadary yazacak. Kolombiya futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz file bekçilerinden Faryd Mondragon 43 yaş 3 gün ile 2014'te Roger Milla'nın rekorunu kırmış ve Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu olmuştu. Mısır kaptanı El-Hadary ise 45 yaşında. Onun için Didier Drogba, “Karşılaştığım en zorlu rakip” diyor.

Biliyor muydunuz?: Mısır gruptan lider çıkarsa B Grubu'nun ikincisi, ikinci çıkarsa da B Grubu'nun lideri ile karşılaşacak. Portekiz, İspanya, Fas ve İran'ın yer aldığı B Grubu'nda büyük bir sürpriz yaşanmazsa ilk iki sırayı Portekiz ve İspanya alacak. Bu da tek bir anlama geliyor. Ramos vs Salah: Round 2!

URUGUAY: (14)

Teknik Direktör: Oscar Tabarez:

Öne çıkan oyuncular: Luis Suarez, Edinson Cavani

Dikkat: Rodrigo Bentancur

En iyi derecesi: Şampiyon (1930 ve 1950)

Muslera ve arkadaşları çok çok çetin geçen Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Brezilya'nın ardında çok da zorlanmadan ikinci sırayı elde ederek adını Dünya Kupası'na yazdırdı. Ağırlıklı olarak 4-4-2 veya orta sahanın sağında görev yapan Nahitan Nandez'in öne çıkmasıyla 4-3-3 dizilişini kullanan Uruguay, en çok sağlam omurgasına güveniyor.

Kalede Muslera, savunmanın merkezinde Atletico Madrid'in ikilisi Godin ve Gimenez, orta sahada Vecino ve Bentancur, ileride ise Suarez ve Cavani. Dikine ve tempolu bir oyun tercih eden Uruguay tam bir turnuva takımı. Gruptan lider çıkmasına kesin gözüyle baktığımız ekibin bu turnuvadaki motivasyonu ise biraz farklı olacak gibi. Büyük saygı duyulan teknik direktör Oscar Tavarez'e, kronik nöropati teşhisi kondu ve 71 yaşındaki teknik adam, koltuk değneği ile antrenmanlarda ve saha kenarında yer alıyor. Elde edilecek her puan, her başarı Tavarez'e hediye edilecek.

Tavarez'in ve Uruguay'ın dünya futboluna hediyesi ise muhtemelen Bentancur olacak. Boca'dan Juventus'a transfer olduğu ilk günlerde “(Kwadwo) Asamoah ile top kapma mücadelesine girmiştik bana bir omuz attı, üç metre uçtum” diyen 20 yaşındaki genç yıldız her geçen gün gelişiyor. Grubun favorisi Uruguay'ın kilit ve en göz önündeki isimlerinden biri olacak. Elbette Suarez gidip Ignashevich'i falan ısırmazsa tabii!

Biliyor muydunuz?: 2013'te David Moyes'in Manchester United'daki ilk transferi olan Guillermo Varela, 2016-2017 sezonunda kiralık gittiği Eintracht Frankfurt'ta 8 aylık bir sakatlık geçirdi. Sakatlığından döndüğünde ise kulübün koyduğu kurallara ve yaptığı uyarılara karşı gelerek dövme yaptırdı. Varela'nın dövmesi enfeksiyon kapınca Frankfurt kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı. 25 yaşındaki Varela artık Uruguay'da Peñarol forması giyiyor.

*7 Haziran tarihli FIFA sıralamasına göre