CANLI YAYIN: Fenerbahçe Doğuş Tofaş maçı canlı izle! (Bein Sports canlı yayın)

Fenerbahçe Doğuş play off serisinin 5. maçında Tofaş’ı ağırlıyor. Seride 3-1 önde bulunan Fenerbahçe bugünkü maçı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen basket severler günün erken saatlerinden itibaren “Fenerbahçe Tofaş maçı canlı izle” aramaları yapıyor. Seri Bursa’dan tekrar İstanbul’a dönerken, Fenerbahçe Doğuş kendi taraftarı karşısında üst üste 3., toplamda ise 9. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. İşte, Fenerbahçe Doğuş Tofaş maçı canlı yayını ve karşılaşmanın detayları…

FENERBAHÇE DOĞUŞ TOFAŞ CANLI İZLE

FENERBAHÇE DOĞUŞ TOFAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Doğuş Tofaş maçı bu akşam saat 21:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3’ten canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLE 84. RANDEVU

TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, play-off final serisi beşinci maçıyla birlikte lig tarihinde 84. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 83 maçta 33 galibiyet alan Bursa ekibi, 50 maçta rakibine mağlup olurken; taraflar arasında normal sezonda oynanan mücadelelerde sarı-lacivertliler Bursa'da 71-88, İstanbul'da ise 98-78 parkeden galibiyetle ayrıldı. 2017-2018 sezonunda Turkish Airlines Euroleague finalinde Real Madrid'e yenilerek ikinci olan Zeljko Obradovic idaresindeki Fenerbahçe Doğuş, normal sezon lideri olarak başladığı play-off'ta çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 2-0, yarı finalde Banvit'i 3-0'la geçerek final bileti almıştı.