Sportif Direktör Damien Comolli ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Aykut Kocaman açıklaması!

SKOR / Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de sportif direktörlük görevine getirilen Damien Comolli, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenen bir törenle 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

Damien Comolli'nin imza töreninde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Yardımcısı Semih Özsoy da göreve başladıkları günden bugüne kadar yaptıkları şeyler ve gözlemleri ile kulübün durumu ve gelecek projeksiyonları hakkında bilgiler verdiler.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin de takip ettiği basın toplantısında konuşan Comolli, tüm transferleri Fenerbahçe’nin Ağustos başında oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme turundan önce bitirmeyi istediklerini söyledi.

COMOLLI’Yİ ŞOKE EDEN DETAY VE KOÇ’TAN KOCAMAN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin yeni sportif direktörü Comolli ise “Buraya geldiğimin ikinci günü Dereağzı’na gittim. Futbolcuların yüzde 100’ünü verebileceği yeterliliğe sahip değil. Scout konusunda araştırma yaptığımda şoke oldum. Akademinin bir scout ekibi olmadığı söylendi” ifadelerini kullandı. Comolli ayrıca kulüpteki en önemli eksiğin iletişim sıkıntısı olduğunu dile getirirken “Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Verim sağlamak için iyi bir iletişim ortamı kurmanız gerekir” dedi.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör konusunda ise “Yerli hocayla devam edeceksek Aykut hocadan başka birini düşünmüyoruz. Ersun Yanal ile görüştüğümüz yalan. Kendisinden bir müddet süre istedim. Yeni bir yolculuğa çıktık. Duygusallığa yer vermeden, ya da minimum yer vererek en sağlıklı kararı almaya çalışıyoruz. Nihai kararımızı verdiğimiz zaman sizlerle anında paylaşacağız” yorumunda bulundu.

ALİ KOÇ: “ÇOK FARKLI BİR GÜN YAŞADIK”

ALİ KOÇ: Bize göre bir demokrasi şöleni oldu seçimimiz. Siyasi partilerin 1200 delegeyle seçildiği bir ortamda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanını 20 binden fazla bir oyla seçmesi takdire şayan bir durum. Ambulansla, tekerlekli sandalyeyle gelen insanlar, çoluk çocuk neresinden bakarsanız bakın çok farklı bir gün yaşadık. Kongre üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Sonuçlar açıklandıktan sonra stadımızın arkasında, Kalamış’ta binlerce kişi gençler, kadın taraftarlarımız, aileler, meşaleler huzurunda hiç alışık olmadığımız görüntülere sahne oldu. Bundan bir Fenerbahçe camiası mensubu olarak ne kadar gurur duysak azdır”

“ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM Kİ, BEKLENTİMİZDEN DAHA KÖTÜ”

“Neyi devraldığımızı net bir şekilde görmemiz lazım. Bunun için iki ayrı çalışma başlattık. İkisi de yoğun bir şekilde devam ediyor. Personelimize de teşekkür etmek istiyorum. Onların yardımlarıyla daha derinlere inebiliriz. Hukuki denetime de başladık. Elimizde ne var, ne yok tüm iştiraklerde olsun, personelle olsun resmini çekmek için ekip yoğun çalışıyor. O da 2 hafta içinde sonuçlanacak. Şu an buz dağının görünen yüzünü tespit edebiliyoruz. Beklentimizden daha kötü üzülerek söylüyorum ki. Her zaman ne dedik, buraya yeni kaynak getireceğiz dedik. Bir tanesi sıcak para, hibe olur, sermaye olur. Henüz bunun nasıl giriş olacağına karar vermedik. Resmin netleşmesini bekliyoruz. Bu konuda değişen bir şey yok. Sponsorluk komitemiz de hızla çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiden sponsorlar harekete geçti. Tam ne yapacağımızı anlayabilmek için, FFP konusunda nasıl manevralarımız olduğunu tespit etmek zorundayız. Türk futbolunun içindeki sıkıntılar sürdürülebilir değil. Bu Fenerbahçe dışındaki kulüpler için de geçerli. Bu bir teselli mi, bir nebze. Ama ben her zaman beklentileri gerçekçi tutmaya çalıştım. Şampiyonluk hedefimizden geri adım atmak için mazeret değil. Ama buna aday olmak için de mantıklı akıllı yatırımlarla yapmak gerek”

BAŞKAN YARDIMCILARINI AÇIKLADI

Yönetimde başkan yardımcılarının isimlerinin belli olduğunu açıklayan Koç, “Başkan yardımcılarından biri Semih Özsoy, diğeri Burhan Karaçam. Pazartesi günü bütün görev dağılımını paylaşırız. Klasik görev bölümünden daha farklı bir dağılım yapacağız. Taraftar konusunda da değişik yapılanmamız olacak. Taraftara çok önem veriyoruz.” şeklinde konuştu.

“GAZETECİLERDEN BİR ŞEY İSTEYECEĞİM…”

“Sizden bir şey isteyeceğim gerçi gerçekleşmeyecek ama transfer dönemi toto dönemi, beklentileri öyle bir yükseltiyorsunuz ki, sizler kurallardan haber değilmişsiniz gibi. Sizler de bizler kadar sorumlusunuz. Hatta daha sorumlusunuz. Yapacağınız haberleri gerçek bilgilere dayandırmanız gerekiyor. Haddime değil size ahkam kesmek ama bunu düzelteceksek birlikte düzelteceğiz. Bazen öyle isimler yazıyorsunzu ki, acaba ben mi farklı bir dünyada yaşıyorum diyorum. SPK’ya belli rakamların üzerinde bildirim yapmanız lazım. Tam konulara hakim olursak daha gerçekçi bilgiyi vermiş oluruz. Spor sayfaları diğer haberlerden önce takip ediliyor. Bu konuda da çok görüşeceğiz. İşbirliği yapacağız. Daha olumlu bir dünya için sizin katkınız olmazsa olmaz”

SEMİH ÖZSOY: 1 HAFTADA 30 BİN FORMA SATILDI

Toplantıda söz alan yönetici Semih Özsoy ise şu ifadeleri kullandı: “Fenerium’un 1 haftadaki satış artışı yüzde 89 oldu. 30 bin forma satıldı. Bu süreç içerisinde bence bir rekor. Stokları eritmek için 20 bini daha gündeme aldılar. Bu akşam şampiyonluk gelince daha da hızlanacağını bekliyoruz. Orada büyük bir katılım var. Bunun benzeri kombine ve localarda var. İki katı talep geldi. Akşam üzerinde doğru şartlar ve satış tarihleri belirtilecek. Localarda elimizdeki mevcutun iki katı talep var. Bu da bize onur veriyor. Bu süreçten art niyetli insanların faydalanmaya çalıştığını görüyoruz. Uzaktaki dernek ve şubelere sesleniyoruz. Bizlerin adını kullanarak ürün mamül geliştiriyorlar ve satmaya çalışıyorlar. Resmi mağazalar ve yayın kuruluşları doğrultusunda hareket edelim. Formalarda taraftarlardan yoğun talep var. Fiyatlarda güzelleşme istiyor taraftar biraz pahalı olduğu için. İnanın burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Beşiktaş ve Galatasaray da aynı fiyatta satışa çıkmış. Kendi bünyemizde yapabileceğimiz bir şey yok. Belki taraftar formaları bir nebze yardımcı olabilir. Fiyat konusunda kulüplerin manevra alanı hiç yok”

ALİ KOÇ: COMOLLI İLE BİR SENEDİR ÇALIŞIYORUZ

“Ben biraz kendisine söz vermeden önce birkaç konuya değineceğim. Biz bir senedir beraber çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi futbol yapısı, kültürü yerleştirmek istiyoruz. Kendisiyle çalışmaya başlamadan önce hayalimde bu yapıyı geliştirmek için kuvvetli bir sportif direktör hayalim vardı. Bu kültür derken sadece futbol stili olarak anlamayın. Bir felsefe olarak anlayın. Bu yapının içinde oyuncu keşfetme, yıldızlaştırma, futbol akademisi var. Futbol okulları ile akademi arasında bir bağ gelişince futbol okullarının da cazibesi artıyor. Comolli de bu konuda farklı konumlarda görev aldı. En üst düzey kulüplerde görev yaptığını memnuniyetle söyleyebilirim. Bizim hayal ettiğimiz dünyanın birçok noktasında yer almış ve başarısı var. Beni en çok etkileyen konu şu. Biri yetenek bulup yıldızlaştırmak, daha da önemlisi genç yeteneklerin gelişmesine harcadığı mesai ve yaptığı yatırımlar. Paraların nasıl çarçur edildiğini, kelimeleri dikkatli seçmek lazım. Yanlış menfaatler içerisinde olduğunuzda sınırlı kaynakların nasıl harcandığını hepimiz biliyoruz. Kendisini bu konudaki hassasiyeti, duruşu ve onunla ilgili aldığım referanslar cesaretlendirdi. Bütün işin başında olacağı için insanlık olarak en doğru insanı bulmak önemliydi. Umarım beni yanıltmazsın Damien. Sözü kendisine bırakıyorum”

COMOLLI: BURAYA GELİNCE BİR KEZ DAHA HAYRAN KALDIM

“Öncelikle sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Onurlu hissediyorum. Futbolda çalışan herkes Fenerbahçe’nin büyüklüğünü zaten bilir ama buraya gelince bir kez daha hayran kaldım. Herkesin bu kulüp için nasıl omuz omuza verdiğini görmek çok güzel. Yönetim kurulumuza da çok teşekkür ediyorum hepsi burada şu an. Bu kulüp bünyesinde olan herkesten çok fazla destek gördük. Burada daha önce görüşmemiş bir futbol kültürü inşa etmek istiyoruz. Umarım başarılı oluruz.”

“İYİ İNSANLAR İYİ FUTBOLCU OLABİLİR”

“Fenerbahçe Avrupa’da her zaman bilinen bir kulüp oldu. Bunu Fenerbahçe’nin genç oyunculara verdiği önemle büyütmek istiyoruz. Ne yaparsanız yapın sahada sizi en iyi şekilde temsil edecek futbolcuları almanız gerekebilir. Çünkü bence sadece iyi insanlar iyi futbol oynayabilir. Benim buradaki amacım gerçekten üst düzey performans elde edebileceğimiz bir ortam yaratmak. Kulüpte çalışan herkesin elinden gelenin en iyisini vermesini sağlamak istiyoruz. Bu her zaman başarı getirecek diyemem ama yüksek bir verim aldığımız ortamı yaratıp başarı için mücadele edeceğimizin garantisini verebilirim.”

“BÜTÜN DUVARLARI YIKMAK İSTİYORUZ”

“Soru almadan önce önemli bir şey daha eklemek istiyorum. İlk katıldığımdan beri buradaki bütün duvarları yıkmak istiyoruz. Fiziksel olarak değil mental anlamda her duvar yıkılmalı bu kulüpte. Burada herkes bir diyalog içerisinde şeffaf ve işbirliği içinde olmalı. Bunun için taraftarımıza ihtiyacımız var. Arsenal’de çalışırken Fenerbahçe taraftarını yarattığı atmosfere şahit oldum. Buradaki atmosferden çok etkilendim diyebilirim. Buna tekrar ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın bize desteği çok önemli. Bu dönemde transfer sezonu açıldığından beri çok fazla çılgınlık görüyoruz. Sosyal medyada hiçbir hesabım yok. İki tane kızım var onlar iyi bir şey mi bilmyiorum ama sürekli sosyal medyadalar. Çok fazla gerçek olmayan benim adıma açılmış hesap var. Orada okuduğunuz hiçbir şeye inanmayın.”

SORU- CEVAP BÖLÜMÜ

(Gazeteci) BARIŞ ERTÜL: “Sayın Comolli’ye iki sorum olacak. 10 gündür burada ama yaklaşık 1 yıldır çalışmalar yapıyor. Birincisi teknik direktör ve ikincisi altyapı. Teknik direktör konusunda camianın beklentisinden haberdar mı? Fenerbahçe tarihinde pek yaşamadığı gibi 4 yıldır şampiyonluktan uzak kaldı. Taraftarın beklentisi ve ekonomik imkanlar doğrultusunda rakamsal bir çalışmanız var mı? Aykut Kocaman’ın 1 yıllık kontratı var ama sizin de çalışmalar yaptığınız yazılıyor. Bunlar ne derece doğrudur? Transfer bütçesini nasıl planlıyorsunuz? 3 yıllık kontrat yaptınız Fenerbahçe’yle. Konulan hedefler çerçevesinde bu hedefler ne vadede ve hangi bütçelerle olacak? ”

CEVAP – COMOLLI: “Kafamızda her şey çok net scout sistemiyle ilgili. Kaç kişi olacağı, bütçesi. Potansiyeli olan milli takımlarda oynayabilecek oyuncular keşfetmek istiyoruz. Avrupa ve dünya çapında bir ekip kuracağız. Sayısını söylemem doğru olmaz seneden seneye değişebilir. Anlaştığımız scout’larımız var zaten. Çalışmalar da sürüyor. Ali Koç başkan seçildiğinden beri iletişim içinde olduğumuz dünya çapında pek çok isim var. Kontrat süresi bu konuda önemli değil. Futbol akademisini kurmak çok önemli değil. Hızlı şekilde akademi kurulabilir. Ama eğer uygulamak istediğiniz felsefeyi biliyorsanız, iyi bir teknik ekibi getirebilirseniz akademiden sonuç almanız hiç zor olmaz. Buraya geldiğimin ikinci günü Dereağzı’na gittim. Futbolcuların yüzde 100’ünü verebileceği yeterliliğe sahip değil. Scout konusunda araştırma yaptığımda şoke oldum. Akademinin bir scout ekibi olmadığı söylendi. Fenerbahçe bünyesinde oynayan genç ve uluslararası bütün futbolcular için scout araştırması yaptık. Resim bizim için çok net.”

ALİ KOÇ: “YERLİ HOCAYA KARAR VERİRSEK AYKUT KOCAMAN OLACAK”

ALİ KOÇ: “Bize de uyabilecek tarzda oyuncular arıyoruz. Saha içinde, saha içinde futbolcunun kendisine ne kadar baktığı birebir etkileyen konulardır. Yaptığımız en büyük yatırım futbolculardır. Kadro yapısı olarak değil çalıştığınız iklim ortamı olarak da bu kadroyu ikinci yapmak da başarıdır. Gelecek sezonla ilgili beklentilerini paylaştı. Biz yerli hocayla devam edeceksek Aykut hocadan başka birini düşünmüyoruz. Ersun Yanal ile görüştüğümüz yalan. Kendisinden bir müddet süre istedim. Yeni bir yolculuğa çıktık. Duygusallığa yer vermeden, ya da minimum yer vererek en sağlıklı kararı almaya çalışıyoruz. Nihai kararımızı verdiğimiz zaman sizlerle anında paylaşacağız. Fernandao için beklenmeden gelen süreli bir teklifti. Comolli bizimle paylaştı, ben hocamızla paylaştım. Semih beyle artısını eksisine baktık. 32 yaşında bir oyuncu. Kontratı bitiyor seneye, 6 ay sonra boşa çıkacaktı. Kulübün çıkarları doğrultusunda en doğrusu olduğunu söyleyebilirim”

COMOLLI: “Buraya geldiğimde Aykut hoca ile toplantı yaptım. Bana anlatıldığı gibi kibar, işini ve kulübünü seven bir insan. Her departman için kendisinden rapor alıyorum. Bunun doğrultusunda bir raporu yönetime vereceğim ve karar yönetimin olacak. Marketi çok iyi biliyoruz. Yabancı teknik direktörlerle ilgili de çok iyi araştırma yaptık. Futbolda her zaman her şeyi kontrol edemezsiniz. En iyisini yapacağımıza emin olabilirsiniz. Fernandao’yu hoca adayımız istediği için satmadık. Finansal açıdan kulüp için doğru olduğunu düşündüğümüz için sattık. Bu satış esnasında Kocaman’ı bilgilendirdik. Ama onu satarken kulübün finansal çıkarlarını göz önünde bulundurarak karar verdik.”

(Gazeteci) AHMET ERCANLAR: Genç oyuncularla gelişime açık bir takım kuracaksınız, yarışan bir takımı nasıl kuracaksınız. Neden Fernandao’nun kaça satıldığını açıklamadınız? Birçok spekülasyon var. Doğrusunu öğrensek iyi olmaz mı?

COMOLLI: Yaş konusunda haklsıınız. Türkiye ve Kıbrıs en yaşlı yaş ortalamasına sahip ligler. Türk futbolu adına değişmeli bu. Hem milli takımın hem de ligin iyileşmesi için ortalamanın değişmesi gerekiyor. Finansal şartlar beklediğimizden çok daha kötü çıktı. Ama bu bir bahane değil bizim için. Kazanma garantisi veremez ama Fenerbahçe için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yaratıcı futbolcular, yaratıcı bir teknik kadro kurmak istiyorum. Kontratı bitmek üzere olan futbolcular var. Ne yapmak istediklerini konuşuyor olacağız. Finansal durumu göz önünde bulundurup transferler yapacağız. Kesinlikle duruma hakimiz. Ligin en iyi ofansif istatistiklere sahip şekilde ikinci bitirdi. Yaşı da küçülterek iyi duruma getirmek istiyoruz.”

ALİ KOÇ: “Genç futbolcularla yarışılamaz kalıbından çıkalım. Niye en yaşlı Brezilyalıların geldiği lig olalım? Bunu değiştirmek zorundayız. Analizine katılmıyorum. Yapmak istediklerimizi kademe kademe yapacağız. Mecburuz zaten bunları yapmaya. Bu bir yolculuk. Birinci önceliğimiz içinde bulunduğumuz mevcut kısıtlamalar. Elimizdeki futbolcuyla en iyisini yapmak. Yapısal diğer konular yavaş yavaş gelecek. 3-4 ay sonra akademide ne anlattı bunlar dersenzi anlamamış olursunuz. Her seçim kampanyasında şeffaflık dedim. Mecbur değildik açıklamaya, sen sordun söyleyeceğim. Fernandao’yu 3 milyon dolara sattık.”

“BENİ EN ÇOK ŞAŞIRTAN ŞEY KULÜP İÇİ İLETİŞİMDİ”

(Gazeteci) KEVSER ŞAHİN: Fenerbahçe için çalışmaya başladığınızda gördüğünüz ilk eksik ne oldu? Dünya Kupası’nı izlemeye gidecek misiniz? Gidecekseniz hangi maçları izleyeceksiniz?

COMOLLI: “Kulüp içi iletişim ilk eksikti. Altyapı tesislerine gittiğimde personelin A takımla kuvvetli iletişiminin olmadığını gördüm. Altyapı tesislerinde iki kişiyle konuştum. A takım için oyuncu izlemeleri gerektiğini ancak kimseyle iletişimleri olmadıklarını söylediler. Beni en çok şaşırtan şey kulüp içi iletişimdi. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Verim sağlamak için iyi bir iletişim ortamı kurmanız gerekir. Biraz bencilce olacak ama Fransa yarı final ya da finale çıkarsa Rusya’ya giderim. Oyuncu izlemek için Dünya Kupası’na gitmem. Orada oynayanların yüzde 99’unu biliyoruz. Turnuvalar sırasında oyuncularla anlaşma yapmak büyük hatadır. Öncesi ve sonrasında oyuncuyu kıyaslarsanız oyuncuyu tanıyamazsınız. Dünya Kupası’ndan önce izleyip beğendiysek anlaşırız”

“TRANSFERLERİ 7-8 AĞUSTOS’A KADAR TAMAMLAYACAĞIZ”

COMOLLI: “Bütün transferleri 7-8 Ağustos’a kadar tamamlayacağız. Transferlerin yüzde 100’ünün Şampiyonlar Ligi ön elemesinden önce bitmesini istiyorum. Ama futbolda her zaman her şeyi kontrol edemezsiniz. Son dakika transferlerden nefret ederim. Doğru olanı son dakikaya bırakmamak olduğunu düşünüyorum. Transfere para harcama konusunda saçmalamayacağız. Kafamızdaki oyun kimliğine göre oyuncu almaya devam edeceğiz. Mali disiplin olduğu sürece de başarı gelir. Teknik direktör konusunda görüştüğümüz çok isim var ama söylemeyeceğim. Basının heyecanını anlıyorum. Bir sürü isim söylersem gerçekten durum çok karışır”