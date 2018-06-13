Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 5. maçında, Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşı karşıya geliyor.

CANLI | FENERBAHÇE DOĞUŞ – TOFAŞ: 25 – 19 (2. ÇEYREK)

– Maç başladı, ilk sayı Tofaş'tan geldi.

– Televizyon molasına ev sahibi Fenerbahçe Doğuş 13-8 önde gitti.

–Karşılaşmanın ilk çeyreği ev sahibi ekip Fenerbahçe Doğuş'un üstünlüğü ile sonuçlandı. 25 – 12 (1. ÇEYREK SONU)

– İkini çeyreğin ilk sayısı Tofaş oyuncusu Barış Ermiş'den geldi.

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Seride 3-1 önde olan Fenerbahçe Doğuş, saat 21.00’de başlayan maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Seride İstanbul’da oynanan ilk iki karşılaşmayı Fenerbahçe Doğuş kazanırken, Bursa’da oynanan ve kıran kırana geçen ilk maçı tofaş kazanarak durumu 2-1’e getirmişti.

Ancak yine Bursa’da oynanan dördüncü maçı bu ez Fenerbahçe Doğuş 95-77 kazanmış ve seride durumu 3-1 yapmıştı.

4 galibiyetin şampiyonluk anlamına geldiği final serisinde bugün evinde oynayacağı maçı kazanması durumunda, Fenerbahçe Doğuş, 2017-2018 sezonunun şampiyonu olacak ve üst üste 3. şampiyonluğunu elde edecek.

Mücadeleyi TOFAŞ’ın kazanması durumunda ise seri uzayacak ve sıradaki maç yine Bursa’da oynanacak.