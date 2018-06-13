Bursaspor’da Mustafa Er istifa etti

Bursaspor, geçen sezon Fransız çalıştırıcı Le Guen'in gönderilmesinin ardından takımın başına geçen ve bu sezon da Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Mustafa Er’in görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı takımda geçen sezon Le Guen'in gönderilmesinin ardından ligde son 6 haftalık periyotta takımın başında yer alan Mustafa Er, Ali Ay başkanlığındaki yönetimin Samet Aybaba ile anlaşmasının ardından Futbol Direktörlüğü görevine getirilmişti.

Genç çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Er, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 2 hafta önce açıklanan Bursaspor Futbol Direktörlüğü görevinden gördüğüm lüzum üzerine ayrılmış bulunmaktayım. Altyapı ve A Takım'da çeşitli kademelerdeki görevlere şahsımı layık gören Başkan Ali Ay ve ilgili yönetim kurulu üyelerine, görev yaptığım tüm pozisyonlarda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Bursaspor taraftarına teşekkürü bir borç bilirim.”