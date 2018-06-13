Brezilya, Dünya Kupası kadrosunda kimler var? İşte, Brezilya milli takım kadrosu…
Dünya Kupası'na kısa bir süre kala takımların kadrolarındaki yıldız isimler dikkat çekiyor. Kupanın en büyük favorilerinden biri olan Brezilya'da da kupanın seyrini değiştirebilecek yıldız bulunuyor. İşte Brezilya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer alan futbolcular...
Milyarlarca kişinin heyecanla beklediği Dünya Kupası başlangıcına kısa bir süre kala Brezilya milli takımı kadrosunda barındırdığı yıldız isimlerle dikkat çekiyor. Açıklanan kadroda yer almayan Anderson Talisca ve Giuliano Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek. İşte Brezilya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosu…
2018 DÜNYA KUPASI BREZİLYA KADROSU
Kaleciler: Alisson, Ederson, Cassio.
Defans: Danilo, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marquinhos, Pedro Geromel, Marcelo, Filipe Luis.
Orta Saha: Casemiro, Paulinho, Fernandinho, Renato Augusto, Coutinho, Fred, Willian.
Forvetler: Neymar JR, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Douglas Costa, Taison.