SKOR DIŞ HABER Zinedine Zidane… Fransa futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri… Oynadığı dönemde top kontrolü, oyun zekası ve inanılmaz tekniği ile rakip savunmaların korkulu rüyası olan Zinedine Zidane, 2006 yılında futbolu bırakmasına rağmen yeteneklerinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Fransa 98 Karması ile FIFA 98 Karması arasında oynanan özel maçta görev alan Zinedine Zidane, futbolu ile aktif futbolculara taş çıkardı.

Merakla beklenen sorunun cevabı bulundu: İşte Zinedine Zidane`ın Real Madrid`den ayrılış nedeni İlgili Haberi Oku

Özellikle bir pozisyon, Zinedine Zidane’ın futbolculuk dönemini hatırlayanları 18 yıl öteye götürdü. Top ayağındayke üç FIFA 98 Karması futbolcusunun etrafını sardığı Zinedine Zidane, benzer bir pozisyonu 2000 yılında oynanan İngiltere maçında da yaşamıştı. O pozisyonda da kendisine gelen uzun topu harika kontrol eden Zinedine Zidane’ın etrafını, üç İngiliz anında sarmış, ancak efsane futbol adamından topu almayı yine de başaramamışlardı.

Dün de eski yıldızların karşısında topla hareketlenen Zinedine Zidane, üç savunmacıya da kafa tutmayı başardı. İki pozisoyonu da hatırlayanlara, “Aradan 18 yıl geçti Zinedine Zidane değişmedi” dedirtti. Zidane, serbest vuruştan attığı gol, maç içinde yaptığı hareketler ve attığı paslar ile izleyenleri geçmişe götürdü.

Fransa 98 Karması ile FIFA 98 Karması arasında oynanan karşılaşma 3-2 Fransa 98 Karmasının üstünlüğü ile sona erdi. FIFA 18 Karması, 8. dakikada Morientes ile öne geçerken, Henry 22. dakikada durumu eşitledi. 49. dakikada Zidane’ın serbest vuruştan attığı muhteşem golle öne geçen Fransa 98’i öne geçirdi. 60. dakikada Mendieta ile eşitliği sağlayan FIFA 98 Karması, 67. dakikada Candela’nın serbest vuruştan attığı gol skoru belirledi.

Fransa 98 Karması maça Barthez, Thuram, Blanc, Desailly, Lizarazu, Petit, Karembeu, Henry, Zidane, Djorkaeff, Guivarch 11’i ile çıkarken, FIFA 98 Karması Toldo, Zenoni, Aldair, Saveljic, simic, Tommasi, Davids, Eto’o, Stojkovic, Morientes, Stoichkov 11’i ile maça başladı.