Altınordu, Mehmet Enes Sığırcı’yı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, TFF 2. Lig ekibi Manisaspor’dan savunma oyuncusu Mehmet Enes Sığırcı’yı kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Mehmet Enes Sığırcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Enes, herkesin yer almak istediği bir kulübe geldiğini belirtti.

Gençlerin değerini bilen, gelişimlerini destekleyen bir kulüpte forma giyeceği için çok mutlu olduğunu kaydeden Mehmet Enes, “Altınordu, bugüne kadar transfer ettiği her oyuncunun değerini ve kalitesini yükseltti. Bu açıdan çok doğru bir tercih yaptığıma inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge de takımın yapısına uygun bir oyuncu transfer edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bizim için bir oyuncunun her şeyden önce iyi birey ve iyi vatandaş olup, gençlerimize örnek teşkil etmesi önemli. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu’nun uzun süredir takibindeki Mehmet Enes Sığırcı’yı bu açıdan çok doğru bir tercih olarak değerlendiriyoruz.”