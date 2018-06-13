Ali Koç’tan taraftarla karşılıklı tezahürat!

Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ maçının son periyodunda taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyleyerek kutlamalara maç bitiminden önce başladı. Sarı lacivertli taraftarlar, tüm oyuncuların adını tek tek söyleyerek tezahüratlarda bulundu. Başkan Ali Koç maçın bitimine kısa bir süre kala taraftarların tezahüratlarına katılırken, başkan Koç “Sarı”, Fenerbahçe taraftarları “Lacivert” tezahüratları yaptı.

KOÇ VE COMOLLI DE TRİBÜNDE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli, karşılaşmayı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda takip etti. Bugün düzenlenen imza töreni ile kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Fransız futbol adamı Comolli, Ülker Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninin ardından başkan Ali Koç ile birlikte salona geçerek Fenerbahçe’nin TOFAŞ’ı yenerek şampiyonluğa ulaştığı maçı tribünden takip etti. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı da başkan Ali Koç’u ziyaret etti.

Öte yandan uzun süre NBA’de forma giyen eski basketbolcu Mehmet Okur da karşılaşma sırasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki yerini aldı.

SALON KAPALI GİŞE

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, sarı lacivertli ekibin şampiyonluğa ulaştığı maçta kapalı gişeydi. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının TOFAŞ ile oynadığı final serisi beşinci maçına yoğun ilgi gösterdi ve kritik mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı.

Şampiyon Fenerbahçe Doğuş! Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play - Off final serisinde Tofaş'ı 94-64 yenen Fenerbahçe Doğuş, seride 4-1 üstünlük sağlayarak, üst üste 3, toplamda ise 9. kez şampiyon oldu. İlgili Haberi Oku