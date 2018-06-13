2018 Dünya Kupası nerede oynanacak? Dünya Kupası’nda hangi takımlar var? İşte, Dünya Kupası grupları

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası bu yıl izleyenlere yine futbol şöleni sunacak. 32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası'nda bu sene Türkiye Milli Takımı yer alamayacak. Peki, Dünya Kupası'nda hangi takımlar var? Dünya Kupası nerede oynanacak? İşte, Dünya Kupası'ndaki takımlar ve Dünya Kupası grupları…

DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

Bu yıl düzenlenen Dünya Kupası maçlarının tamamı Rusya’da oynanacak. 14 Haziran’da başlayacak ve 1 ay sürecek.

DÜNYA KUPASI'NA KATILAN ÜLKELER

Rusya – UEFA (ev sahibi)

Belçika – UEFA

Brezilya – CONMEBOL

Meksika – CONCACAF

İran – AFC

Japonya – AFC

Suudi Arabistan – AFC

Güney Kore – AFC

Almanya – UEFA

İngiltere – UEFA

İspanya – UEFA

Nijerya – CAF

Kosta Rika – CONCACAF

Polonya – UEFA

Mısır – CAF

İzlanda – UEFA

Sırbistan – UEFA

Portekiz – UEFA

Fransa – UEFA

Arjantin – CONMEBOL

Uruguay – CONMEBOL

Kolombiya – CONMEBOL

Panama – CONMEBOL

Senegal – CAF

Fas – CAF

Tunus – CAF

İsviçre – UEFA

Hırvatistan – UEFA

İsveç – UEFA

Danimarka – UEFA

Avustralya – AFC

Peru – CONMEBOL

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A GRUBU: Rusya,Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan

B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas

C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya

D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya

E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti

G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama

H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya