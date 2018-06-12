Trabzonspor’un yıldızı Okay Yokuşlu, Celta Vigo yolunda

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor’un başarılı futbocusu Okay Yokuşlu’nun, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile transfer görüşmesi yapıyor. BeİN Sports’ta yer alan habere göre; milli futbolcu Emre Mor’un da formasını giydiği La Liga ekibi Celta Vigo, 24 yaşındaki futbolcu ile bir araya geldi.

Sözleşmesinde 6 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, Celta Vigo yönetimiyle masaya oturdu. La Liga ekibinin 5 yıllık sözleşme istediği, Okay Yokuşlu cephesinin ise 4 yıllık sözleşmede direttiği öğrenildi. Celta Vigo, anlaşmanın sağlanması halinde 3 milyon Euro’yu peşin, kalan 3 milyon Euro’yu da 12 ay için taksitler halinde ödeyecek.

İspanya’ya giden genç oyuncunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 2015 yılında Kayserispor’dan 2 milyon euro bedelle Trabzonspor’a transfer olan Okay Yokuşlu, hem ön libero hem de stoper mevkiilerinde forma giyebiliyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 30 maçta forma giyen Okay Yokuşlu, 2 gol atıp 3 asist yapma başarısı gösterdi.

AĞAOĞLU: “TEKLİF YAPTIK NETİCE ALAMADIK”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımdan ayrılması gündemde olan Okay Yokuşlu ile ilgili son yaptığı açıklamada, “Biz kendisine 3-4 hafta önce kontratıyla alakalı olarak rahatsızlığımızı ifade ettik. Ücret artışıyla kontrat yenileme teklif ettik ama netice alamadık. Ancak kontratındaki madde bu ayın 20’sine kadar geçerli. Sadece biz de duyuyoruz. Benim de duyduğum Celta Vigo, Zenit. İki takımın isimleri geçiyor. Ama Trabzonspor’a yapılmış resmi müracaat yok. Resmi olmayan, birilerin üzerinden gelenlere şeylere itibar etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

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